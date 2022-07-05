Patatesle neler yapabileceğinizi bilmiyorsunuz: Kir, pas, leke kalmasın... Sıra dışı yöntem

Patatesi ev temizliğinde kullanmak eminiz ki kimsenin aklına gelmemiştir. Patates mutfakta harika yemekler yapabileceğimiz lezzetli bir besin olarak akıllarda yer edindi. Ancak patatesler sadece lezzetli değil, aynı zamanda temizlik yaparken de oldukça kullanışlıdır.

GÖZLÜK CAMI

Gözlük takıyorsanız, buğulandığında ne kadar sinir bozucu olduğunu da biliyorsunuz. Özellikle yüz maskesi takarken... Neyse ki, bundan kurtulmak çok kolay. Gözlük camlarını çiğ patatesle silerek buğulanmayı önleyebilirsiniz. Patateslerin içindeki nişasta bardaklarınızın buğulanmasını engeller.

PAS

Pastan kurtulmak kolay bir iş değildir. Neyse ki paslı bıçakları ve makasları kısa sürede patateslerle temizleyebilirsiniz. Patatesi ikiye bölün ve üstüne biraz bulaşık deterjanı ve karbonat koyun. Tamamen bitene kadar pasın üzerine sürün. Su ile iyice durulayın ve kurumaya bırakın.

GÜMÜŞLERİ PARLATIN

Günün herhangi bir öğününde haşlanmış patates varsa, suyunu sakın dökmeyin! Haşlanmış patatesin suyu sayesinde gümüşleriniz ilk günkü gibi pırıl pırıl olacak. Gümüşü en az bir saat o suda bekletin. Kuruduğunda cilalayın ve nasıl parlak ve yeni göründüğünü göreceksiniz.

KÜÇÜK LEKELER

Ne yazık ki, patatesler beyaz gömleğinizden dev salçalı makarnanın lekelerini çıkaramaz, ancak daha küçük lekeler üzerinde etkilidir.

Lekeden kurtulmak için yağ lekesine yarım çiğ patates sürün. Lekeyi tamamen çıkarmak için işlemi defalarca tekrarlamanız gerekebilir.



