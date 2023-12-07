Patavatsızlıkta sınır tanımıyorlar! Ağzının ayarı olmayan burçlar açıklandı

Burçların insan hayatına etkisi oldukça büyük. Astrolojiye göre burçların insan karakteri üzerinde etkisi olduğuna inanılır. Astrologlar, bazı burçların ağızlarından çıkan sözlerle dikkat çektiğine ve zaman zaman düşünmeden konuşabildiklerine dikkat çekti.

KALP KIRMAK İSTEMEZLER AMA...

Koçlar açık sözlüdür. Bir şey söyleyecekleri zaman karşısındakinin ne düşüneceğini pek umursamazlar. Kalp kırmak istemezler fakat tartışmadan da asla kaçınmazlar. Düşüncelerini samimi bir şekilde ifade ederler.

İSTEMEDEN DE OLSA BAŞKALARINI İNCİTEBİLİRLER

İkizler burcu sosyalleşmeyi sever. Son derece konuşkan olan İkizler burcu insanı her daim neşelidir. Onlar zaman zaman sözlerini düşünmeden sarf edebilir ve bazen başkalarını incitebilirler. İkizler burcu insanı şakaları biraz fazla ileri götürebilir.

DÜŞÜNCESİZCE KONUŞUBİLİRLER

Yay burcu insanı özgür ruhludur. Maceracı olmalarıyla bilinen Yaylar hatalı olduklarında ya da düşünmeden bir söz sarf ettiklerinde özür dilemekten çekinmezler. Onlar zaman zaman kırıcı veya düşüncesiz bir şekilde konuşabilirler.

DOBRA OLMALARI NEDENİYLE BAŞKALARINI İNCİTEBİLİRLER

Oğlaklar ise ciddi ve sorumluluk sahibi kişilerdir. Üslupları zaman zaman karşılarındaki kişiye ağır gelebilir. Onların dobra olmaları nedeniyle başkalarını incitebilme potansiyelleri vardır.

