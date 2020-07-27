Patenti alındı: Xiaomi kulaklıkları telefonların içine taşıyor!

Xiaomi her akıllı telefon üreticisi gibi Ar-Ge yatırımları ile geleceğin teknolojik ürünlerine zemin hazırlıyor. Kablosuz kulaklık konusunda Huawei gibi üreticilere ek olarak Xiaomi de özellikle uygun fiyatlı kulaklık çözümleriyle birlikte önemli bir yol katetti. Fakat Xiaomi bunu bir adım daha ileri taşımak istiyor. Xiaomi şimdi ise taşınması ayrı bir dert olan kablosuz kulaklıkları, sıra dışı bir yere yerleştirmek için çalışmalara başladı; Telefonun içine!

XİAOMİ KULAKLIKLARI TELEFONA TAŞIYOR

LetsGoDigital tarafından yayınlanan ve Xiaomi'ye ait olduğu söylenen çalışmalara göre Xiaomi dahili kablosuz kulaklıklara sahip akıllı telefonlar üzerinde çalışıyor. Yayınlanan görsellere bakılırsa Xiaomi kablosuz kulaklıkları telefonun üst kısmına yerleştirecek. Peki bu sistem nasıl çalışacak?

KULAKLIKLARI ÇIKART, DÖNDÜR VE DİNLE

Görüldüğü kadarıyla normal formdaki kablosuz kulaklıklar telefonların üst kısmındaki iki noktaya, sanki kutularına yerleştirilir gibi sokuluyor, uçları da yukarı döndürülüyor. Böylece telefonun normal bir telefondan farkı kalmıyor. Müzik dinlenmek istendiğinde ise kulaklıklar çıkartılıyor, uçları döndürülüyor ve kablosuz kulaklık formuna getirilen kulaklıklar ile müzik keyfi başlatılıyor. Kulaklıkların telefonun şarjının ne kadarını kullandığına dair bir detay ise alınan patentlerde göze çarpmıyor.