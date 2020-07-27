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Patenti alındı: Xiaomi kulaklıkları telefonların içine taşıyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 27.07.2020 17:10 | Son Güncelleme

Xiaomi kulaklıklar için devrim niteliğinde bir patent aldı. Xiaomi'nin yeni patentine göre taşıması dert olan kablosuz kulaklıklar telefonun içinden çıkacak. Böylece ek şarj kutusu taşımaya gerek kalmayacak. Peki bu kablosuz kulaklığa sahip akıllı telefon nasıl çalışıyor?

Patenti alındı: Xiaomi kulaklıkları telefonların içine taşıyor!

Xiaomi her akıllı telefon üreticisi gibi Ar-Ge yatırımları ile geleceğin teknolojik ürünlerine zemin hazırlıyor. Kablosuz kulaklık konusunda Huawei gibi üreticilere ek olarak Xiaomi de özellikle uygun fiyatlı kulaklık çözümleriyle birlikte önemli bir yol katetti. Fakat Xiaomi bunu bir adım daha ileri taşımak istiyor. Xiaomi şimdi ise taşınması ayrı bir dert olan kablosuz kulaklıkları, sıra dışı bir yere yerleştirmek için çalışmalara başladı; Telefonun içine!

XİAOMİ KULAKLIKLARI TELEFONA TAŞIYOR

LetsGoDigital tarafından yayınlanan ve Xiaomi'ye ait olduğu söylenen çalışmalara göre Xiaomi dahili kablosuz kulaklıklara sahip akıllı telefonlar üzerinde çalışıyor. Yayınlanan görsellere bakılırsa Xiaomi kablosuz kulaklıkları telefonun üst kısmına yerleştirecek. Peki bu sistem nasıl çalışacak?

Xiaomi kablosuz kulaklık

KULAKLIKLARI ÇIKART, DÖNDÜR VE DİNLE

Görüldüğü kadarıyla normal formdaki kablosuz kulaklıklar telefonların üst kısmındaki iki noktaya, sanki kutularına yerleştirilir gibi sokuluyor, uçları da yukarı döndürülüyor. Böylece telefonun normal bir telefondan farkı kalmıyor. Müzik dinlenmek istendiğinde ise kulaklıklar çıkartılıyor, uçları döndürülüyor ve kablosuz kulaklık formuna getirilen kulaklıklar ile müzik keyfi başlatılıyor. Kulaklıkların telefonun şarjının ne kadarını kullandığına dair bir detay ise alınan patentlerde göze çarpmıyor.

Xiaomi kablosuz kulaklıklı telefon

HEDEF KUTUDAN KURTULMAK

Dahili kablosuz kulaklıklara sahip akıllı telefon ile birlikte kullanıcıların taşıması gereken ek bir şarj kutusundan kurtulması hedefleniyor. Fakat bu telefonu hiçbir zaman piyasada görememe ihtimalimiz de var. Yani sadece bir konsept telefon olarak kalabilir. Ancak bunun çok ilginç bir çalışma olduğu bir gerçek.

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