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Patentli teknoloji bugüne kadarki en iyi orgazmı vaat ediyor

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
AŞK - CİNSELLİK HABERLERİ  | 10.08.2018 15:03 | Son Güncelleme

Seks oyuncağı şirketi Ann Summers’ın yeni 10 parçalı seks oyuncağı serisi, kadınlara hayatlarının en iyi orgazmını vaat ediyor. Bu hafta piyasaya sürülen yeni seks oyuncakları yelpazesi, vücudun derinliklerinde bulunan binlerce duyusal reseptörü hedef almak için düşük frekanslı ses dalgaları gönderiyor. Şirket, 'bu teknoloji orgazmın en iyi sırrı olabilir' diyor.

Patentli teknoloji bugüne kadarki en iyi orgazmı vaat ediyor

YENİ TEKNOLOJİ ORGAZMIN EN İYİ SIRRI OLABİLİR

Ann Summers'ın yeni Moregasm koleksiyonu, bugüne kadarki en iyi orgazma ulaşılabilmesi için en yeni teknolojiyi kullanıyor. Geçen seneki koleksiyonu seven 300 bin kadının görüşünü alan ve birtakım yeniliklere giden seks oyuncağı şirketi, bazı akıllı değişiklikler yaptı.

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Yeni seri, daha yoğun his için vücuda derinlemesine nüfuz eden uzun süreli düşük frekanslı titreşimler gönderiyor.

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Ann Summers'ın Satın Alma Müdürü Helen Zeal, ''Yeni seri, yoğun hisle birlikte müşterilerimizin orgazm şeklini değiştirecek. Bu oyuncaklar yumuşak, silikon bir kaplama sayesinde daha pürüzsüzdür. 10 adet hız ayarı vardır, böylece kendi deneyiminizi oluşturabiliyorsunuz. Komşularınızı da dert etmeyin çünkü titreşimleri her zamankinden daha sessizdir'' diye konuşuyor.

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Standart vibradörler, yüksek duyarlılığa sahip erojen bölgelerin yüzeyini uyaran daha yüksek frekans dalgaları yayarlar, fakat gizli sinir uçlarını uyaramazlar. Ancak Ann Summers şirketi, bilimsel araştırmayla desteklenen patentli Climax Teknolojisinin, Moregasm seks oyuncakları yelpazesini dünyanın şimdiye kadar gördüğü en gelişmiş seks oyuncakları olduğunu iddia ediyor.

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orgazm seks oyuncağı Ann Summers Moregasm

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