Patentli teknoloji bugüne kadarki en iyi orgazmı vaat ediyor

YENİ TEKNOLOJİ ORGAZMIN EN İYİ SIRRI OLABİLİR

Ann Summers'ın yeni Moregasm koleksiyonu, bugüne kadarki en iyi orgazma ulaşılabilmesi için en yeni teknolojiyi kullanıyor. Geçen seneki koleksiyonu seven 300 bin kadının görüşünü alan ve birtakım yeniliklere giden seks oyuncağı şirketi, bazı akıllı değişiklikler yaptı.

Yeni seri, daha yoğun his için vücuda derinlemesine nüfuz eden uzun süreli düşük frekanslı titreşimler gönderiyor.

Ann Summers'ın Satın Alma Müdürü Helen Zeal, ''Yeni seri, yoğun hisle birlikte müşterilerimizin orgazm şeklini değiştirecek. Bu oyuncaklar yumuşak, silikon bir kaplama sayesinde daha pürüzsüzdür. 10 adet hız ayarı vardır, böylece kendi deneyiminizi oluşturabiliyorsunuz. Komşularınızı da dert etmeyin çünkü titreşimleri her zamankinden daha sessizdir'' diye konuşuyor.

Standart vibradörler, yüksek duyarlılığa sahip erojen bölgelerin yüzeyini uyaran daha yüksek frekans dalgaları yayarlar, fakat gizli sinir uçlarını uyaramazlar. Ancak Ann Summers şirketi, bilimsel araştırmayla desteklenen patentli Climax Teknolojisinin, Moregasm seks oyuncakları yelpazesini dünyanın şimdiye kadar gördüğü en gelişmiş seks oyuncakları olduğunu iddia ediyor.