Pati Dostları Festivali'nde renkli görüntüler oluştu

Çiğli Belediyesi, hayvanseverleri bir araya getiren 'Pati Dostları Festivali'ne ev sahipliği yaptı. Belediyeye ait Akvaryum Kafe'de gerçekleştirilen festival, katılımcıların yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi. Hayvan hakları savunucusu olan dernekler ile hayvanlara özel giysi ve süsleme satışları yapan firmaların stant kurduğu festivale, güneşli havayı fırsat bilen İzmirliler, can dostlarıyla beraber katıldı. Festivalde barınak hayvanlarının gönüllülük esasıyla sahiplendirildiği stant yoğun ilgi gördü. İçlerinde görme engelli olanların da yer aldığı 10 kedi ve 5 köpek de sahiplendirme standında bulundu.

Hande NAYMAN/İZMİR (DHA)- İZMİR'de Çiğli Belediyesi tarafından ilk kez düzenlenen 'Pati Dostları Festivali' hayvanseverlerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Barınak hayvanlarının gönüllülük esasıyla sahiplendirildiği festivalde, köpekler için güzellik yarışması düzenlendi, hayvan barınaklarına mama bağışı yapıldı, hayvan haklarına dikkat çeken tiyatro skeci sergilendi. Can dostlara özel giysi ve süsleme satışlarının da yapıldığı festivalde birbirinden renkli görüntüler ortaya çıktı.

Öte yandan festivale sponsor olan mama firmasının açtığı stantta ziyaretçiler barınaktaki hayvanlara mama bağışında bulundu. Hayvan kostümü giyen tiyatrocuların hayvan haklarına dikkat çeken bir skeç sergilediği festivalde, düzenlenen güzellik yarışmasına özel olarak hazırlanan sevimli hayvanlar da dikkat çekti. Güzellik yarışması için can dostların gelin ve damat olarak hazırlanmaları dikkat çekti.

YENİ YUVALARINA KAVUŞTULAR

Hayvan sahiplendirme standının yoğun ilgi gördüğünü ifade eden Çiğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Mustafa Yalçın, "Burada sokaklardaki sahipsiz canlılar için farkındalık oluşturmak adına bir etkinlik düzenledik. Standımızı özellikle yeni yuvasını arayan canlılardan oluşturduk. Burada üçü görme engelli olmak üzere 10 kedi, 5 köpeğimiz bulunuyor. Bu hayvanların bir kısmı sokakta yaşayan, bir kısmı bakımevinde bakılan hayvanlardan oluşuyor. Umarız buradan yeni yuvalarına kavuşurlar" dedi.

Festivalden köpek sahiplenen Erengül Korkmaz, "Oğlum kahverengi olan köpeği çok beğendi. Daha önce bir köpeğimiz vardı ancak öldü. Bu yüzden ben de sahiplenme konusunda tereddüt ediyorum. Hayvan dostlarımızı kaybetmemiz hepimiz için çok üzücü bir durum. Ancak yine de köpeği sahipleneceğiz. Barınaktan buraya getirildiğini öğrendim bu bizim için daha önemli" diye konuştu.