Patili dostunuz için mama ve su alanı hazırlarken nelere dikkat etmelisiniz?

Mama ve su kaplarının yeri önemli.

Mama ve su kapları evin sakin bir bölgesinde ve kolay ulaşılabilir şekilde yerleştirilmeli. Kaplar geçiş bölgesinde ve çok sesin olduğu bir yerdeyse o zaman kediniz ya da köpeğiniz yemek yerken ve su içerken rahatsız olabilir.

Mama ve su kapları düzenli yıkanmalı.

Mama ve su kaplarının temizliği oldukça önemli. Bu kaplar pis olduğunda kediler ve köpekler yemek istemiyor ya da su içmek istemiyor. O yüzden düzenli şekilde temizlemeniz gerekiyor.

Otomatik su çeşmeleri hayatı kolaylaştırıyor.



Otomatik su çeşmeleri kediler ve köpekler için çok kullanışlı. Çok katmanlı bir filtreleme sistemine sahip Philips 3000 Serisi çeşmeyi temizlemek çok kolay. Kedinizin ya da köpeğinizin rahatça su içmesi için otomatik çeşmeleri kullanabilirsiniz.

Kolay temizlenen kaplar tercih etmelisiniz.

Mama ve su kaplarının sadece tasarımına bakıp almak doğru değil. Bu kaplarla kedinizin ve köpeğinizin rahat etmesi önemli. Ayrıca kolay temizlenmesi de gerekiyor.

Su kabı ve mama kabının yan yana olması gerekmiyor.

Genelde evcil hayvan sahipleri mama ve su kabını yan yana koyuyor. Ama bu gerekli değil aslında. Mama kabı bir yerde dursa da evin birkaç noktasına su kabı koymak gerekiyor.

Su kapları güneş alan yerlerden uzak tutulmalı.



Su kapları güneş ışığı alan noktalardan uzak olmalı. Özellikle sıcak havalarda güneş alan yerlere koyulan sular ısınıyor ve patili dostunuz içmek istemeyebiliyor.

Mama ve su kaplarının kaymaması gerekiyor.



Tüylü dostunuz yemek yerken ya da su içerken kabının kaymasından hoşlanmaz. O yüzden altlarına bir beslenme matı almak gerekiyor.

Mama ve su kabının şekli ve boyutunu evcil hayvanınıza göre seçmelisiniz.

Her mama ve su kabı, her hayvana göre değil. Bu yüzden mama ve su kabı alırken evcil hayvanınıza göre seçim yapmalısınız. Özellikle kediler için kap alırken bıyıklarına temas etmediğinden emin olmalısınız.

Birden fazla evcil hayvan varsa ayrı alanlar yapmak gerekiyor.

Evde birden fazla kedi ya da köpek varsa tek bir alan yeterli olmuyor. O yüzden ayrı alanlar oluşturmanız lazım. Bu sayede tüm tüylü dostlarınız rahatça yemek yiyip su içebiliyor.

Su ve mama tüketimini kontrol edebilmelisiniz.

Evcil hayvanınızın su ve mama tüketimini takip etmeniz önemli. Günlük ne kadar mama yiyor ya da ne kadar su içiyor takip ederek bir sorunu olup olmadığını anlayabiliyorsunuz.