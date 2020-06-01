Patlayan su kanalı yolu göçürdü

İlçeye bağlı Yeşiltepe Mahallesi’nde yaklaşık 20 mahallenin arazi sulamasını sağlayan DSİ’ye ait sulama kanalında göçme meydana geldi. Yeşiltepe-Aliefendioğlu yolunda meydana gelen göçük sonrası, Tarsus İlçe Jandarma trafik timleri yolda tedbirler aldı. Ardından yol, Mersin Büyükşehir, Tarsus Belediyesi ve DSİ yetkililerince bakıma alındı.

Kanalda meydana gelen göçme nedeniyle taşan tonlarca su hiçbir araziye ve canlıya zarar vermeden kontrol altına alındı.

Yeşiltepe Mahalle Muhtarı İnadettin Söyleme, olaya anında müdahale eden yetkililere teşekkür etti.

İHA

