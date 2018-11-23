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Patnos'ta elektrik protestosu sırasında 1 kişi kalp krizinden öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 23.11.2018 18:39 | Son Güncelleme

AĞRI'nın Patnos ilçesinde elektrik sayaçlarının direklerin tepesine monte edilmesini protesto eylemi sırasında, Ali Çelik (55) kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Patnos'ta elektrik protestosu sırasında 1 kişi kalp krizinden öldü

Semih YARDIMCI/PATNOS (Ağrı), (DHA)- AĞRI'nın Patnos ilçesinde elektrik sayaçlarının direklerin tepesine monte edilmesini protesto eylemi sırasında, Ali Çelik (55) kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. İzinsiz protesto gösterisinde elektrik şirketi binasına yürüyen ve polisin uyarısına rağmen dağılmayan gruptakilerden 6 kişi, gözaltına alındı.
Patnos ilçesi Menderes Bulvarı'nda bugün öğle saatlerinde toplanan yaklaşık 500 kişi, elektrik sayaçlarının direklerin tepesine monte edilmesini protesto etti. İzinsiz toplanan gruba sadece açıklama izni veren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, konuşma sonrası kalabalığın dağılmasını istedi. Bu sırada kalabalık ile birlikte Menderes Caddesi'nde bekleyen Ali Çelik herhangi bir müdahale ve arbedenin yaşanmadığı alanda aniden yere yığıldı. Çelik, vatandaşlar ve polislerin yardımı ile Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Ali Çelik, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Diğer taraftan, polisin uyarısına rağmen dağılmayan grup, elektrik şirketi binasına doğru yürümeye başladı. Emniyet güçleri tazyikli su ile grubu engellemeye çalıştı. 6 kişiyi gözaltına alan polisler, bir süre şirket binası önünde bekledi. Protestocu grup daha sonra bina önünden ayrıldı.
Aras-Edaş yetkilileri, direklerin tepesine taşınan PLC sayaçların, elektrik hatları üzerinden haberleşme sisteminin hem kesintisiz hem de kaliteli enerji dağıtımı sağlamak açısından çok önemli bir yatırım olduğunu bildirdi. Yetkililer, PLC sayaçlar sayesinde kaçak elektrik kullanımının önüne geçileceğini belirtti.

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Patnos'ta elektrik protestosu sırasında 1 kişi kalp krizinden öldüPatnos'ta elektrik protestosu sırasında 1 kişi kalp krizinden öldüPatnos'ta elektrik protestosu sırasında 1 kişi kalp krizinden öldüPatnos'ta elektrik protestosu sırasında 1 kişi kalp krizinden öldü

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