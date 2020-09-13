Patriot böreği nasıl yapılır? 12 Eylül 2020 Masterchef patriot böreği tarifi! İşte Patriot böreği püf noktaları!

Masterchef Türkiye 2020’nin 12 Eylül 2020 Cumartesi günü ekrana gelen 52. bölümünde kırmızı ve mavi takım yarışmacıları Silivri yemekleriyle yarıştı. Silivri menüsünde tarhana çorbası, patlıcan silkme, Silivri köftesi, kağıtta tekir, patriot böreği ve pandispanya tatlısı yer aldı. Yarışmanın sıkı takipçileri ise patriot böreğinin malzemelerini ve tarifini araştırdı. İşte patriot böreği tarifi!...
Patriot böreği yapımının püf noktası el açması yufkadan yapılmasıdır. Bezelerin arasını sıvı yağ ve tereyağ karışımıyla yağlamak hem yufkayı açmayı kolaylaştırır hem de böreğin daha çıtır olmasına yardımcı olur. Peki patriot böreği yapılışında detaylar nelerdir?
Hamuru için;
İç dolgusu için;
Patriot böreğinin yapımına iç harcı hazırlanarak başlanır. İç harcı için ilk adımda kıyma kavrulur. Kıymanın rengi döndükten sonra içerisine ince ince doğranan soğanlar eklenir ve kavrulmaya devam edilir. Soğan ve kıyma harcına salça ve tuz ilave edilir. Karışımın içerisine yarım çay su bardağı ekleyerek iyice pişirilir. Su çektikten sonra ise nar ekşisi ve baharatlar konulur. İç harç soğumaya bırakılır.
Pariot böreğinin hamuru yapılışı bakımından oldukça kolaydır. Hamur için un yoğurma kabına alınır. İçerisine tuz ve kabartma tozu konulur. Ardından ise yavaş yavaş ılık su ilave edilir. Ele yapışmayan yumuşak bir kıvama gelen hamur toparlanarak 5 dakika dinlenmeye bırakılır.
Dinlendirme işlemi bittikten sonra hamur ikiye bölünür. Biri alta biri üste katman olacak şekilde eşit bezelere ayrılır. Yapılan bezlerin arasına sıvı yağ ile tereyağ karışımı sürülür ve üst üst konulur.
Alt ve üst kısım olarak yapılan iki ayrı yağlanmış hamur kenara alınır ve tepsi boyutunda açılır. Tepsiye yerleştirilen hamurun üzerine iç harcı ekleyerek diğer hamur katmanıyla kapatılır. Pariot böreğinin püf noktalarından bir diğer ise; kenarlarının burgu özelliğinde olmasıdır. Böreğin üst kısmı da yağlanır ve önceden ısıtılmış 200°’lik fırına atılır. Üzeri kızarana kadar pişirilir.
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