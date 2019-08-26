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Patronun kasasını çilingire açtırıp soydu

YAŞAM HABERLERİ  | 26.08.2019 12:18 | Son Güncelleme

İstanbul Etiler’de bir yağ pazarlama şirketi sahibinin şoförü olarak çalışan şahıs, iş yerindeki kasayı çilingire açtırıp soydu.

İstanbul Etiler’de bir yağ pazarlama şirketi sahibinin şoförü olarak çalışan şahıs, iş yerindeki kasayı çilingire açtırıp soydu. Ardından çilingire ücretini veren şahıs, kayıplara karıştı. Zanlı Asayiş Şube ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.
Olay, 20 Haziran tarihinde saat 22.00 sıralarında Beşiktaş Etiler Adnan Saygun Caddesi’ndeki bir ofiste meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağ pazarlama şirketinin sahibi olan A.S., yanına şoför olarak Ali E.’yi (38) aldı. Şoför olarak ofiste çalışan şahıs bir süre sonra patronunun iş yerindeki kasasını gözüne kestirdi. Bunun için plan yapan şahıs, şifreli kasayı açtırmak için çilingir çağırdı.

Bonkör hırsız çilingire ücretini de ödedi
Olayı planladığı gibi devam ettiren şahıs, ofise getirdiği çilingire kasayı açtırdı. Ardından Ali E., kasada bulunan 47 bin lira, 20 bin dolar, 5 bin 300 avro ve 3 tane cumhuriyet altınını yanında getirdiği poşete koydu. O esnada malzemelerini toplayan çilingire ücretini de ödemeyi ihmal etmedi. Çilingire kasanın şifresini değiştiren şahıs, ardından yerine koyarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anları ise kameralara yansıdı.

200 bin liralık vurgun yaptı
Olayın ardından ofise gelen patron A.S., kasayı açmayı başaramadı. Çilingir yardımıyla kasayı açtıran iş yeri sahibi içinin boş olduğunu gördü. Bunun üzerine güvenlik kamera görüntülerini izleyen patron, şoförünün kasayı boşalttığını fark etti. Durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, görüntülerden şahsın eşkalini ve kimliğini belirledi. Ali E.’nin peşine düşen polis kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Şubede işlemleri tamamlanan ve hırsızlık suçundan emniyette 3 adet kaydı olduğu öğrenilen şahıs, sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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