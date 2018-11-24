Paul George’dan PS1 temalı ayakkabı!

PlayStation her ne kadar oyun sektöründe olsa da dönem dönem moda sektöründe de faaliyet göstermişliği vardır. PlayStation bu sefer ise NBA’de Oklahoma City Thunder takımında forma giyen Paul George ile işbirliğine gitti ve bu doğrultuda bir ayakkabı tasarladı.

PlayStation 1’in renklerinden ve tasarımından ilham alınarak geliştirilen bu ayakkabı 1 Aralık 2018 tarihinde satışa sunulacak. Henüz fiyatı açıklanmayan bu ayakkabıda PlayStation ve Paul George‘un logosu dikkat çekiyor.

Ayakkabının yanlarında ise; dualshock’un ikonikleşmiş üçgen, kare, çarpı ve yuvarlak simgeleri yer alıyor.

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