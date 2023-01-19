'Pavyon' görünümlü gecekonduya operasyon! Duvardaki fiyat listeleri ve yazılar dikkat çekti 'Burası ikinci adres'

Ankara'da yasa dışı bir alkollü eğlence mekanına yapılan operasyonda ortaya çıkan detaylar akıllara durgunluk verdi. Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Altındağ’ın Hacı Bayram Veli Mahallesi’nde kiralanan bir gecekondunun yasadışı eğlence mekanına çevrildiğini tespit etti.

GÖZALTINA ALINDILAR

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen polis ekipleri ‘merdiven altı’ olarak tabir edilen mekana düzenledikleri operasyonda mekan işletmecisi S.A. ve T.Y. isimli iki kadını yakalayarak gözaltına aldı.

Operasyonda yapılan aramalarda ise 500 litresi varillerde 100 litresi pet şişelerde olmak üzere toplam 600 litre sahte alkollü içki ele geçirildi.

'PAVYON' GÖRÜNÜMÜ VERMEYE ÇALIŞMIŞLAR

S.A. ve T.Y.’nin söz konusu alkolleri kendi ürettikleri, ‘Pavyon’ görünümü vermeye çalıştıkları mekanda piyasanın çok altında bir fiyata yiyecek ve içecek servisi yaptıkları öğrenildi.

DUVARLARDAKİ FİYAT LİSTELERİ DİKKAT ÇEKTİ

Gecekondunun duvarlarındaki fiyat listeleri, yazılar ve diğer detaylar ise dikkat çekti. (İHA)



