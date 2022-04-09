Paw Guards nedir? Sokak hayvanları platformu Paw Guards sahipleri kimlerdir?

Paw Guards nedir? Paw Guards sahipleri kimlerdir? Sokak hayvanları platformu olarak kısa sürede tanınan ve sosyal medya üzerinden bağış toplayan Pawguards'la ilgili ortaya çıkan iddialar sonrası Paw Guards nedir sorusunun yanıtı merak edilmeye başlandı. Sosyal medya fenomeni Jahrein (Ahmet Sonuç) yaptığı paylaşımla platformun araştırılmasını istedi.

PAWGUARDS NEDİR?

Paw Guards üyeleri kendi sokaklarındaki veya sürekli besleme yapılmasına ihtiyaç olduğunu düşündükleri lokasyonları talep açarak bildirirler. Süreç bu adımdan sonra hızlı bir şekilde başlar.

Paw Guards üyeleri sistemimizdeki "Puanlı" reklamlara tıklayarak günlük topladıkları puanı mamaya çevirerek istedikleri şehir ve sokaktaki kaba mama bağışı olarak kullanırlar.

Besleme noktasındaki kaba bağış ve sipariş geldiği andan itibaren, ilgili sokağın gönüllü "Pati Koruyucularına" anında bildirim düşer.

PAWGUARDS SAHİPLERİ KİMLERDİR?

Onedio'nun haberine göre; Paw Guards’ın kurucusu olduğunu söyleyen Erkin Erdoğdu'nun geçmişteki ticari ilişkilerinden dolayı dolandırıcılık, evrakta sahtecilik, bıçak ve demir sopayla adam yaralama, güveni kötüye kullanma suçlarından birçok kez yargılandığı ve çeşitli cezalar aldığı ortaya çıkmıştı.



