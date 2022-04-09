HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Paw Guards nedir? Sokak hayvanları platformu Paw Guards sahipleri kimlerdir?

Paw Guards nedir? Sokak hayvanları platformu Paw Guards sahipleri kimlerdir?

09.04.2022 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyanın gündeminde yer alan Paw Guards nedir? Sokak hayvanlarını koruma platformu olarak tanınan Paw Guards sahipleri kimlerdir? Sosyal medya fenomeni Jahrein'in iddiaları sonrası Paw Guards trendlerin ilk sırasına oturdu. Birçok ünlü isim de Paw Guards'a bağış yapılması için aracı olmuştu. İşte; Paw Guards nedir sorusunun yanıtı!

Paw Guards nedir? Sokak hayvanları platformu Paw Guards sahipleri kimlerdir?

Paw Guards nedir? Paw Guards sahipleri kimlerdir? Sokak hayvanları platformu olarak kısa sürede tanınan ve sosyal medya üzerinden bağış toplayan Pawguards'la ilgili ortaya çıkan iddialar sonrası Paw Guards nedir sorusunun yanıtı merak edilmeye başlandı. Sosyal medya fenomeni Jahrein (Ahmet Sonuç) yaptığı paylaşımla platformun araştırılmasını istedi.

PAWGUARDS NEDİR?

Paw Guards üyeleri kendi sokaklarındaki veya sürekli besleme yapılmasına ihtiyaç olduğunu düşündükleri lokasyonları talep açarak bildirirler. Süreç bu adımdan sonra hızlı bir şekilde başlar.

  • Paw Guards üyeleri sistemimizdeki "Puanlı" reklamlara tıklayarak günlük topladıkları puanı mamaya çevirerek istedikleri şehir ve sokaktaki kaba mama bağışı olarak kullanırlar.

  • Besleme noktasındaki kaba bağış ve sipariş geldiği andan itibaren, ilgili sokağın gönüllü "Pati Koruyucularına" anında bildirim düşer.

PAWGUARDS SAHİPLERİ KİMLERDİR?

Onedio'nun haberine göre; Paw Guards’ın kurucusu olduğunu söyleyen Erkin Erdoğdu'nun geçmişteki ticari ilişkilerinden dolayı dolandırıcılık, evrakta sahtecilik, bıçak ve demir sopayla adam yaralama, güveni kötüye kullanma suçlarından birçok kez yargılandığı ve çeşitli cezalar aldığı ortaya çıkmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yolcuya taksimetre şoku: Açılış ücretini 400 liradan başlattıYolcuya taksimetre şoku: Açılış ücretini 400 liradan başlattı
Öldürmeden önce seçenek sunmuş: Ya denize atıp kendini öldür...Öldürmeden önce seçenek sunmuş: Ya denize atıp kendini öldür...
Kılıçdaroğlu duyurdu: 'Mitinglere başlayacağız'Kılıçdaroğlu duyurdu: 'Mitinglere başlayacağız'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Mesut Özil'in yeni takımı pes dedirtti! 'Bu kadar mı düştün?'

Mesut Özil'in yeni takımı pes dedirtti! 'Bu kadar mı düştün?'

Mansur Yavaş'ın adı öne sürülmüştü! Babacan'dan 'Cumhurbaşkanı adayı' açıklaması

Mansur Yavaş'ın adı öne sürülmüştü! Babacan'dan 'Cumhurbaşkanı adayı' açıklaması

Milyonlarca emekliye müjde! Çalışmalar başladı: Artacak

Milyonlarca emekliye müjde! Çalışmalar başladı: Artacak

Önce ABD, sonra İngiltere... İşbirliği için sıraya girdi!

Önce ABD, sonra İngiltere... İşbirliği için sıraya girdi!

Araca doldurduğu yakıt, sulu mazot çıktı

Araca doldurduğu yakıt, sulu mazot çıktı

Zam kararı sonrası akın ettiler! Kuyruklar gece boyu sürdü

Zam kararı sonrası akın ettiler! Kuyruklar gece boyu sürdü

İlginizi Çekebilir

Burcunuzu okumadan güne başlamayın

Burcunuzu okumadan güne başlamayın

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

En büyük sorunu anında çözüyor! Uyumadan önce...

En büyük sorunu anında çözüyor! Uyumadan önce...

Misafirleriniz için çok lezzetli iftar menüsü!

Misafirleriniz için çok lezzetli iftar menüsü!

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.