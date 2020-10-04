HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Payas’taki orman yangınında 1 hektar alan zarar gördü

Payas’taki orman yangınında 1 hektar alan zarar gördü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2020 18:06 | Son Güncelleme

Hatay’ın Payas ilçesi kırsalı ormanlık alanda çıkan yangında 1 hektarlık orman örtüsü zarar gördü.İlçeye bağlı Amanos dağları eteklerinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Hatay’ın Payas ilçesi kırsalı ormanlık alanda çıkan yangında 1 hektarlık orman örtüsü zarar gördü.
İlçeye bağlı Amanos dağları eteklerinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına, 1 yangın söndürme helikopteri, 8 arazöz, 4 su tankı ve 40 yangın söndürme personeli müdahale edildi. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, alınan yangın ihbarı üzerine ekiplerin olay yerine hızla intikal ederek yangının kısa sürede kontrol altına alındığını soğutma çalışmasına geçildiğini, yaklaşık 1 hektarlık alan içerisinde bulunan örtü türü ormanlık alanın zarar gördüğünü belirtti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSoner Sarıkabadayı evlendiSoner Sarıkabadayı evlendi
MSB'den flaş açıklama: Derhal bölgeyi terk etmelilerMSB'den flaş açıklama: Derhal bölgeyi terk etmeliler
Hafife almayın! Karaciğeri bitiriyor...Hafife almayın! Karaciğeri bitiriyor...
En Çok Okunan Haberler
Kırmızı Oda paylaşımı güldürdü! 'Kocam izin vermiyor...'
Kırmızı Oda paylaşımı güldürdü! 'Kocam izin vermiyor...'
Dizideki gibi görüşme yapması istenince... Olay yorum
Dizideki gibi görüşme yapması istenince... Olay yorum
Azerbaycan ordusu Magadiz'e girdi, halk kutlama yaptı
Azerbaycan ordusu Magadiz'e girdi, halk kutlama yaptı
Ermenistan, Azerbaycan'ın en büyük ikinci şehri Gence'ye saldırdı
Ermenistan, Azerbaycan'ın en büyük ikinci şehri Gence'ye saldırdı
24 yıl sonra babasını buldu, 351 bin lira tazminat kazandı
24 yıl sonra babasını buldu, 351 bin lira tazminat kazandı
İki il için 'yıkıcı deprem' uyarısı
İki il için 'yıkıcı deprem' uyarısı
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Antalya'da korkunç olay! Cesedi beton zeminde bulundu
Antalya'da korkunç olay! Cesedi beton zeminde bulundu
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
İzmir'de muhasebe müdüründen dudak uçuklatan vurgun
İzmir'de muhasebe müdüründen dudak uçuklatan vurgun
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen çocuk hamile çıktı
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen çocuk hamile çıktı
Diğer Haberler
Fatma Şahin'e büyük şok! Maymundan taşlı saldırı
Fatma Şahin'e büyük şok! Maymundan taşlı saldırı
Son dakika! MSB: Ermeni teröristlerle iş birliği yapan PKK-YPG'li teröristler, derhal bölgeyi terk etmeli
MSB'den flaş açıklama: Derhal bölgeyi terk etmeliler
Şanlıurfa’da apartman çatısında halaya ceza
Çatıda davul-zurna eşliğinde halay çektiler! Para cezası...
Adıyaman'da 2 günde 173 adreste karantina başlatıldı
İki günde 173 adreste karantina başlatıldı
Emine Erdoğan, engelli köpek 'Leblebi'yi sahiplendi
Emine Erdoğan, engelli köpek 'Leblebi'yi sahiplendi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Türkiye oralara her an müdahale edebilir
Türkiye'den net mesaj: Her an müdahale olabilir
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.