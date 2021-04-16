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Payitaht Abdülhamid dizisi yeni bölüm fragmanı izle |"O haini mutlaka bulup buraya getirin!"

16.04.2021 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT1'de yayınlanan sevilen dizi Payitaht Abdülhamid, her hafta izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Son bölümde ordudan gelen tehdide boyun eğmeyen Abdülhamid, Mahmut Paşa’yı serbest bırakmamıştı. Peki Payitaht Abdülhamid dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölümde neler olacak? İşte Payitaht Abdülhamid dizisi yeni bölüm fragmanı ve detaylar...

Payitaht Abdülhamid dizisi yeni bölüm fragmanı izle |"O haini mutlaka bulup buraya getirin!"

Her Cuma saat 20:00'da TRT1'de yayınlanan sevilen dizi Payitaht Abdülhamid, izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi sürdürüyor. Yayınlanan son bölümde ordudan gelen tehdide boyun eğmeyen Abdülhamid, Mahmut Paşa’yı serbest bırakmamıştı. Peki Payitaht Abdülhamid dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD YENİ BÖLÜM FRAGMANI (147. BÖLÜM)

Payitaht Abdülhamid dizisi yeni bölüm fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK? (147. BÖLÜM)

Yemen isyanında Cassel’in parmağı olduğunu öğrenen Abdülhamid, siyasi bir hamle yapacaktır. Ahmet Paşa mason azası Mihael’i öldürür. İstanbul’daki sefarethanelerin önüne askeri kontrol noktaları kurulacaktır.

Saliha ve Naime arasındaki ipler daha da gerilir. Naime’nin zaafını bilen Aliye sonunda ortaya attığı fitneyle haremi karıştırmayı başarır. Abdülhamid ailesi için oldukça zor bir karar kalır.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI (147. BÖLÜM)

Payitaht Abdülhamid dizisi yeni bölüm 2. fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.


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TRT 1 Payitaht Abdülhamid

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