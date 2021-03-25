Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı? İşte hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma saatleri

Kabine Toplantısı sonrası yapılan açıklamalarda, 81 il düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak 4 risk grubuna ayrıldı. İki haftada bir risk oranının güncelleneceği, Cumartesi ve Pazar günleri sokağa çıkma yasaklarının değişebileceği bilgisi aktarılmıştı. Ancak 15 Mart tarihli Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, kararlarda bir değişiklik olmadığını ve mevcut kararların aynı şekilde devam edeceği bilgisini paylaşmıştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15 Mart Pazartesi günü yapılan Kabine Toplantısının ardından yeni koronavirüs risk haritasını paylaştı. Renk kodu haritası ise henüz güncellenmedi. Yeni Koronavirüs risk haritası için Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tedbirlere uymamamız halinde yeniden kısıtlamaların, yasakların gelmesinin kaçınılmaz olduğunu hatırlatmak istiyorum. Tedbirlere özellikle uyulmasıyla, ilgili denetimleri daha sıkı şekilde yürüterek süreci yakından takip edeceğiz. Milletimizin yeni normalleşmenin heyecanıyla kurallara riayet konusunda yeterli dikkati gösteremediğini düşünüyorum. Şehirlerimizdeki mevcut uygulamayı bir süre daha sürdürme ve gelişmeleri yakın takip etme kararı aldık." Açıklamasında bulundu.
İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı genelgede; düşük ve orta risk grubundaki illerde Cumartesi ve Pazar sokağa çıkma yasağı hafta içinde olduğu gibi 21.00- 05.00 saatlerinde arasında uygulanmaya devam edecek. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde Cumartesi ve Pazar sokağa çıkma yasağı, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde uygulanacaktır. Cumartesi günleri ise 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılmıştır.” İfadeleri yer aldı.
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