Pazar günü temizlik krizine girmeden evinizi hep temiz tutmanın yolları

Peki, size bu "Pazar Temizliği Dramı"nı sonsuza kadar bitirmenin bir yolu olduğunu söylesek? Evet, yanlış duymadınız!

Güne o yatağı yaparak başlamak.



Her sabah o yatağı toplamak sadece 60 saniyenizi alıyor ama odanın havasını %200 değiştiriyor. Akşam eve geldiğinizde toplu bir yatak görmek, "ev hala düzenli" illüzyonunu korumanın en kolay yolu.

Mutfakta "pişirirken temizle" kuralını benimsemek.



Yemek pişerken kirlenen kapları hemen makineye dizmek veya tezgahı o an silmek, yemek sonrası oluşan o korkutucu yığınları engeller. Akşam yatmadan önce bulaşık makinesini çalıştırmak ve sabah boşaltmak ise güne temiz bir sayfayla başlamanızı sağlar.

"Bir içeri, bir dışarı" kuralını uygulayarak gereksiz eşya birikiminin önüne geçin.

Eve giren her yeni eşya için eskimiş veya kullanılmayan bir parçayı evden çıkarın. Evinizde ne kadar az eşya olursa, temizlik süreniz o kadar kısalır. Dağınıklık temizliğin en büyük düşmanı.

Dikey yüzeyleri ve aynaları es geçmeyin.

Anlık dökülmelere anlık müdahale edin.

Bazen yerler tertemiz olsa da parmak izi dolu bir ayna veya lekeli bir dolap kapağı evi dağınık gösterir. Haftada bir kez, sadece 2 dakikanı ayırarak bu yüzeyleri silmek, evin genel "temiz" havasını zirveye taşır.



Mutfakta damlayan bir kahve lekesi veya yere dökülen bir parça yemek... "Sonra silerim" dediğin an o leke betonlaşır ve pazar günü seni uğraştırır.

Yüzeyleri boşaltın.



Sehpaların, masaların üzerindeki o gereksiz ıvır zıvırları ait oldukları yerlere kaldırın. Yüzeyler ne kadar boş olursa ev o kadar geniş ve temiz görünür. Ayrıca toz alırken 50 tane bibloyu kaldırmak zorunda kalmamak, temizlik sürenizi yarı yarıya indirir.