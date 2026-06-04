Güzel görünümüne aldanmayın! Bu bitki yılanları eve çekiyormuş

Bahçeseverlerin kuraklığa yüksek dayanıklılığı ve uzun süre açan büyüleyici çiçekleri nedeniyle sıkça tercih ettiği zakkum (oleander) çalısı, son günlerde uzmanların korkutan uyarılarıyla gündemde. Ancak zakkumun yarattığı risk, sadece bitki dünyasında iyi bilinen zehirli yapısı ile sınırlı kalmıyor. Yapılan son bilimsel araştırmalar, bu bitkinin bahçenizi adeta bir yılan yuvasına çevirebileceğini net bir şekilde ortaya koyuyor.

Özellikle sıcak iklimlerde yılanların en sevdiği sığınak haline gelen bu bitki, peyzaj düzenlemesi yaparken neden çok daha dikkatli olmamız gerektiğini gözler önüne seriyor.

YILANLAR ZAKKUM ÇALILARINI NEDEN BU KADAR ÇOK SEVİYOR?

Halk arasında yaygın olan yanlış bir inanışa göre bazı bitkilerin kokuları veya kimyasal salgıları yılanları doğrudan çeker ya da kaçırır. Ancak herpetoloji (sürüngen bilimi) uzmanları, yılanların bitki kimyasına göre değil, tamamen bitkilerin sunduğu fiziksel ve çevresel koşullara göre hareket ettiğini belirtiyor. Yılanlar zakkumu bir besin kaynağı olarak görmezler; zira zakkum yaprakları onlar için hiçbir şey ifade etmez.

Zakkum bitkisinin asıl tehlikesi, onun büyüme biçiminde saklıdır. Bu çalı türü, son derece gür, sık yapraklı ve zemin seviyesine çok yakın dallanan bir yapıya sahiptir. Bu yoğun büyüme tarzı, bitkinin alt kısmında güneş ışınlarının asla nüfuz edemediği, her zaman serin, nemli ve karanlık bir mikroklima alanı yaratır.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALARIN ÇARPICI SONUÇLARI

Sürüngen ekolojisi üzerine yapılan akademik çalışmalar, yılanların yaşam alanı tercihlerini net bir şekilde açıklıyor. Journal of Thermal Biology dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre, yılanlar soğukkanlı (ektotermik) canlılar oldukları için vücut sıcaklıklarını dış ortama göre ayarlamak zorundadırlar. Özellikle kavurucu yaz sıcaklarında, gün boyunca aşırı ısınmamak için yoğun gölgelik alanlar ile açık araziler arasında mekik dokurlar.

Herpetological Conservation and Biology dergisinde yer alan "Yılanlarda Sığınak Seçimi ve Sadakati" başlıklı bir başka çalışma ise yılanların açık ve korunmasız zeminlerden nefret ettiğini, buna karşın zemin seviyesinde kalın örtü sağlayan bitkileri düzenli olarak ziyaret ettiğini ortaya koymuştur. Benzer şekilde, Landscape Ecology dergisindeki bir makale, bitkinin türünden ziyade yüksekliğinin ve yoğunluğunun sürüngenlerin hareketlerini yönlendirdiğini doğrulamaktadır. Zakkum gibi sık yapraklı bitkiler, yılanlara hem ideal bir termal dengelenme alanı sunar hem de onları yırtıcı kuşlar gibi doğal düşmanlarından tamamen gizler.

BAHÇEDE YILAN TEHLİKESİNİ ÖNLEMEK İÇİN ALINACAK TEDBİRLER

Eğer bahçenizde halihazırda zakkum bitkisi bulunuyorsa, paniğe kapılıp onu hemen yok etmenize gerek yoktur. Bilimsel verilere dayanan doğru bir bahçe bakımı stratejisi ile bu tehlikeyi kolayca savuşturabilirsiniz:

Alt Budama Yöntemi: Zakkum ve benzeri çalıların alt dallarını düzenli olarak budayarak toprak ile yapraklar arasında en az 20-30 santimetrelik boş bir görüş alanı yaratın. Bu sayede yılanların saklanabileceği gölgelik alanları ortadan kaldırmış olursunuz.

Zemini Temiz Tutun: Bahçenizdeki kurumuş yaprak yığınlarını, budama artıklarını, odun istiflerini ve büyük taş gruplarını temizleyin. Bu tür yapılar yılanlar için ekstra saklanma alanı oluşturur.

Stratejik Konumlandırma: Yoğun çalı gruplarını ve sık bitkileri evinizin ana giriş kapılarından, veranda kenarlarından ve pencerelerinden uzak bölgelere dikmeye özen gösterin

Doğru peyzaj yönetimi, sevdiklerinizin ve evinizin güvenliğini korurken doğayla dengeli bir bağ kurmanın en akıllıca yoludur. Unutmayın, yılanları bahçenize çeken unsur bitkilerin aroması değil, bakımsız bırakılan bitkilerin sunduğu kontrolsüz gizlenme fırsatlarıdır!