Mikrobiyologtan şaşırtan açıklama! Bu hatayı yapıp duş alırken kirlenmeyin

Günün yorgunluğunu sıcak bir küvette atmak birçok kişi için vazgeçilmez bir keyif. Ancak uzmanlara göre temizlik söz konusu olduğunda duş ve küvet arasında büyük bir fark var.

Leicester Üniversitesi'nden klinik mikrobiyolog Dr. Primrose Freestone, küvette uzun süre beklemenin sanıldığı kadar hijyenik olmadığını söyledi. Uzman isme göre küvetteki su değişmediği için vücuttaki bakteriler suya karışıyor ve daha sonra yeniden cilde temas ediyor.

"BAKTERİLERİ SADECE YER DEĞİŞTİRİYORSUNUZ"

Dr. Freestone, küvet banyolarında kir ve bakterilerin suyun içinde kaldığını belirterek, "Banyo yaptığınızda su değişmez. Bu nedenle üzerinizdeki bakterileri sadece farklı vücut bölgelerine yeniden dağıtırsınız" ifadelerini kullandı.

Bu durumun, küvet banyosunu adeta kişisel bir "bakteri havuzuna" dönüştürdüğünü söyleyen uzmanlar, temizlenme açısından duşun çok daha etkili olduğunu vurguluyor.

DUŞ ALMANIN BÜYÜK AVANTAJI

Uzmanlara göre duş sırasında akan su, cilt üzerindeki mikropları, ter kalıntılarını ve ölü deri hücrelerini sürekli olarak uzaklaştırıyor. Suyun hareket halinde olması sayesinde temizlik seviyesi küvet banyosuna göre önemli ölçüde artıyor.

Özellikle sabah duşlarının gece boyunca biriken ter ve bakterilerden arınmak için faydalı olduğu belirtiliyor.

KÜVETTEN VAZGEÇMEYE GEREK YOK

Ancak uzmanlar küvet keyfinin tamamen bırakılması gerektiğini düşünmüyor. Sıcak suyun kasları gevşetmesi, stresi azaltması ve rahatlama sağlaması gibi önemli faydaları bulunduğuna dikkat çekiliyor.

Uzmanların önerisi ise oldukça basit: Önce küvette dinlenin, ardından kısa bir duş alın. Böylece hem rahatlamanın tadını çıkarabilir hem de vücudunuzdaki bakteri kalıntılarından arınabilirsiniz.