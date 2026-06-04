KADIN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Yaşam

Mikrobiyologtan şaşırtan açıklama! Bu hatayı yapıp duş alırken kirlenmeyin

Yıllardır temizlik konusunda doğru bildiğimiz bir alışkanlık meğer sanıldığı kadar hijyenik değilmiş. Uzmanlar, rahatlatıcı etkisiyle sevilen küvet banyolarının bazı durumlarda bakterilerin vücutta yeniden dolaşmasına neden olabileceğini belirterek, daha temiz bir cilt için dikkat çeken bir öneride bulundu.

Mikrobiyologtan şaşırtan açıklama! Bu hatayı yapıp duş alırken kirlenmeyin
Çiğdem Berfin Sevinç

Günün yorgunluğunu sıcak bir küvette atmak birçok kişi için vazgeçilmez bir keyif. Ancak uzmanlara göre temizlik söz konusu olduğunda duş ve küvet arasında büyük bir fark var.

Leicester Üniversitesi'nden klinik mikrobiyolog Dr. Primrose Freestone, küvette uzun süre beklemenin sanıldığı kadar hijyenik olmadığını söyledi. Uzman isme göre küvetteki su değişmediği için vücuttaki bakteriler suya karışıyor ve daha sonra yeniden cilde temas ediyor.

Mikrobiyologtan şaşırtan açıklama! Bu hatayı yapıp duş alırken kirlenmeyin 1

"BAKTERİLERİ SADECE YER DEĞİŞTİRİYORSUNUZ"

Dr. Freestone, küvet banyolarında kir ve bakterilerin suyun içinde kaldığını belirterek, "Banyo yaptığınızda su değişmez. Bu nedenle üzerinizdeki bakterileri sadece farklı vücut bölgelerine yeniden dağıtırsınız" ifadelerini kullandı.

Bu durumun, küvet banyosunu adeta kişisel bir "bakteri havuzuna" dönüştürdüğünü söyleyen uzmanlar, temizlenme açısından duşun çok daha etkili olduğunu vurguluyor.

DUŞ ALMANIN BÜYÜK AVANTAJI

Uzmanlara göre duş sırasında akan su, cilt üzerindeki mikropları, ter kalıntılarını ve ölü deri hücrelerini sürekli olarak uzaklaştırıyor. Suyun hareket halinde olması sayesinde temizlik seviyesi küvet banyosuna göre önemli ölçüde artıyor.

Mikrobiyologtan şaşırtan açıklama! Bu hatayı yapıp duş alırken kirlenmeyin 2

Özellikle sabah duşlarının gece boyunca biriken ter ve bakterilerden arınmak için faydalı olduğu belirtiliyor.

KÜVETTEN VAZGEÇMEYE GEREK YOK

Ancak uzmanlar küvet keyfinin tamamen bırakılması gerektiğini düşünmüyor. Sıcak suyun kasları gevşetmesi, stresi azaltması ve rahatlama sağlaması gibi önemli faydaları bulunduğuna dikkat çekiliyor.

Uzmanların önerisi ise oldukça basit: Önce küvette dinlenin, ardından kısa bir duş alın. Böylece hem rahatlamanın tadını çıkarabilir hem de vücudunuzdaki bakteri kalıntılarından arınabilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
2540 km'yi iki teker üzerinde gidecek! Tek bir sebebi var2540 km'yi iki teker üzerinde gidecek! Tek bir sebebi var
Talihleriyle dikkat çekiyorlar! En şanslı 5 burçTalihleriyle dikkat çekiyorlar! En şanslı 5 burç

Anahtar Kelimeler:
küvet duş jeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.