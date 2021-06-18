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Pazar günü yasak var mı? Pazar günü yasağı ne zaman kalkacak 2021?

18.06.2021 23:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mayıs ayında iki gün olarak uygulanan tüm gün sokağa çıkma kısıtlaması haziran ayında sadece pazar olmak üzere bir güne indirildi. Kısıtlamaların haziran ayında daraltılmasının nedeni olarak mayıs ayındaki tam kapanma süreci sayesinde vaka sayılarının düşmesi gösterildi. Pazar günü yasak var mı? Pazar günü yasağı ne zaman kalkacak 2021? sorularının yanıtı araştırılıyor. İşte ayrıntılar...

Pazar günü yasak var mı? Pazar günü yasağı ne zaman kalkacak 2021?

Koronavirüsün yayılma hızının önüne geçmek amacıyla alınan tedbirler uygulanmaya devam ediyor. Haziran ayına ilişkin alınan kararlar Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Ardından İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile detaylar da netlik kazanmıştı. Mayıs ayında uygulanan tam gün sokağa çıkma kısıtlaması haziran ayında, yalnızca pazar olmak üzere bir güne düşürülmüştü. Kısıtlamaların haziran ayında daraltılmasının nedeni olarak ise mayıs ayında görülen vaka sayılarındaki düşüş işaret edilmişti. Vatandaşlar pazar günü yasaklarının son durumuna ilişkin araştırma yapıyor."Pazar günü yasak var mı?" , "Pazar günü yasağı ne zaman kalkacak 2021?" sorularının yanıtı araştırılıyor. İşte ayrıntılar...

PAZAR GÜNÜ YASAK VAR MI? PAZAR GÜNÜ YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK 2021?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan haziran ayı normalleşme genelgesinde alınacak tedbirler açıklandı. Bu tedbirlere göre tüm gün sokağa çıkma kısıtlaması yalnızca pazar olmak üzere bir güne indirildi. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri 22.00 ile 05.00 arasında sokağa çıkmak yasak olacak. Pazar günü ise tam gün sokağa çıkmak yasak olacak. Pazar günü yasağı cumartesi 22.00'dan başlayıp pazartesi 05.00'da bitecek. Belirtilen saat dilimleri arasında sokağa çıkmak yasak olacak.

Pazar günü yasak var mı? Pazar günü yasağı ne zaman kalkacak 2021?

TEMMUZ'DA NELER OLACAK?

1 Temmuz'dan sonrası için pazar günü kısıtlamasının kalkacağı öngörülüyor. Söz konusu kararın 1 Temmuz'un öncesindeki Kabine Toplantısı'nda ele alınması ve netliğe kavuşturulması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan haziran ayına ilişkin tedbirleri basın toplantısında açıklarken, kısıtlamaların daraltılmasının nedeninin mayıs ayında görülen vaka sayılarındaki düşüş olduğunu söylemişti. Açıklamalarına devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan temmuz ayına ilişkin alınacak kararlarda haziran ayındaki vaka durumlarının etkili olacağını kaydetmişti.

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