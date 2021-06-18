Koronavirüsün yayılma hızının önüne geçmek amacıyla alınan tedbirler uygulanmaya devam ediyor. Haziran ayına ilişkin alınan kararlar Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Ardından İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile detaylar da netlik kazanmıştı. Mayıs ayında uygulanan tam gün sokağa çıkma kısıtlaması haziran ayında, yalnızca pazar olmak üzere bir güne düşürülmüştü. Kısıtlamaların haziran ayında daraltılmasının nedeni olarak ise mayıs ayında görülen vaka sayılarındaki düşüş işaret edilmişti. Vatandaşlar pazar günü yasaklarının son durumuna ilişkin araştırma yapıyor."Pazar günü yasak var mı?" , "Pazar günü yasağı ne zaman kalkacak 2021?" sorularının yanıtı araştırılıyor. İşte ayrıntılar...
İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan haziran ayı normalleşme genelgesinde alınacak tedbirler açıklandı. Bu tedbirlere göre tüm gün sokağa çıkma kısıtlaması yalnızca pazar olmak üzere bir güne indirildi. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri 22.00 ile 05.00 arasında sokağa çıkmak yasak olacak. Pazar günü ise tam gün sokağa çıkmak yasak olacak. Pazar günü yasağı cumartesi 22.00'dan başlayıp pazartesi 05.00'da bitecek. Belirtilen saat dilimleri arasında sokağa çıkmak yasak olacak.
1 Temmuz'dan sonrası için pazar günü kısıtlamasının kalkacağı öngörülüyor. Söz konusu kararın 1 Temmuz'un öncesindeki Kabine Toplantısı'nda ele alınması ve netliğe kavuşturulması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan haziran ayına ilişkin tedbirleri basın toplantısında açıklarken, kısıtlamaların daraltılmasının nedeninin mayıs ayında görülen vaka sayılarındaki düşüş olduğunu söylemişti. Açıklamalarına devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan temmuz ayına ilişkin alınacak kararlarda haziran ayındaki vaka durumlarının etkili olacağını kaydetmişti.