Koronavirüsün yayılma hızının önüne geçmek amacıyla alınan tedbirler uygulanmaya devam ediyor. Haziran ayına ilişkin alınan kararlar Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Ardından İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile detaylar da netlik kazanmıştı. Mayıs ayında uygulanan tam gün sokağa çıkma kısıtlaması haziran ayında, yalnızca pazar olmak üzere bir güne düşürülmüştü. Kısıtlamaların haziran ayında daraltılmasının nedeni olarak ise mayıs ayında görülen vaka sayılarındaki düşüş işaret edilmişti. Vatandaşlar pazar günü yasaklarının son durumuna ilişkin araştırma yapıyor."Pazar günü yasak var mı?" , "Pazar günü yasağı ne zaman kalkacak 2021?" sorularının yanıtı araştırılıyor. İşte ayrıntılar...

PAZAR GÜNÜ YASAK VAR MI? PAZAR GÜNÜ YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK 2021?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan haziran ayı normalleşme genelgesinde alınacak tedbirler açıklandı. Bu tedbirlere göre tüm gün sokağa çıkma kısıtlaması yalnızca pazar olmak üzere bir güne indirildi. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri 22.00 ile 05.00 arasında sokağa çıkmak yasak olacak. Pazar günü ise tam gün sokağa çıkmak yasak olacak. Pazar günü yasağı cumartesi 22.00'dan başlayıp pazartesi 05.00'da bitecek. Belirtilen saat dilimleri arasında sokağa çıkmak yasak olacak.