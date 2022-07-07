HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Pazar yeri savaş alanına döndü! Çok sayıda yaralı var

Pazar yeri savaş alanına döndü! Çok sayıda yaralı var

07.07.2022 23:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'in Tarsus ilçesinde pazarcıların araç park kavgasında 1'i çocuk toplam 10 kişi yaralandı. Silah ve bıçağın kullanıldığı kavgada çok sayıda kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Pazar yeri savaş alanına döndü! Çok sayıda yaralı var

Mersin'in Tarsus ilçesinde semt pazarında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 10 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Yarbay Şemsettin Mahallesi'ndeki semt pazarında, pazarcılar M.Ç. (41) ile F.A. (40) arasında araç park etme nedeniyle tartışma çıktı.

t1

10 KİŞİ YARALANDI

Pazarcıların yakınlarının da dahil olmasıyla tartışma, kavgaya dönüştü. Silah ve bıçağın kullanıldığı kavgada, 1'i çocuk 10 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

t2

Polis kavgaya karışan çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Özel harekat devreye girdi! Komşusunun evini ateşe verip...Özel harekat devreye girdi! Komşusunun evini ateşe verip...
Katilin TikTok paylaşımları dehşete düşürdü! Katilin TikTok paylaşımları dehşete düşürdü!
Önce doktoru öldürdü sonra intihar etti!Önce doktoru öldürdü sonra intihar etti!
Anahtar Kelimeler:
Mersin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kameralar önünde yaşandı! İmamoğlu ile Arısoy arasında tartışma

Kameralar önünde yaşandı! İmamoğlu ile Arısoy arasında tartışma

BDDK duyurdu! Kredi kısıtlama kararında esnemeye gidilecek

BDDK duyurdu! Kredi kısıtlama kararında esnemeye gidilecek

G.Saray'ın transferini paylaştı! 'Admin sinyali verdi'

G.Saray'ın transferini paylaştı! 'Admin sinyali verdi'

Kadir Şeker olayında son dakika gelişmesi! Tahliye oldu

Kadir Şeker olayında son dakika gelişmesi! Tahliye oldu

Son yolculuğuna uğurlandı! Kahreden sözler: Siz herhalde Ekrem’e benzettiniz…

Son yolculuğuna uğurlandı! Kahreden sözler: Siz herhalde Ekrem’e benzettiniz…

Baldızına tecavüz etmişti! Detaylar mide bulandırdı

Baldızına tecavüz etmişti! Detaylar mide bulandırdı

İlginizi Çekebilir

“Kalçam düz olduğu Brezilyalı sayılmadım”

“Kalçam düz olduğu Brezilyalı sayılmadım”

Ölüm nedeni herkesi şaşırttı! Küçücük bir ısırık...

Ölüm nedeni herkesi şaşırttı! Küçücük bir ısırık...

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Cinsel ilişki araştırmasının sonucu çok şaşırtacak

Cinsel ilişki araştırmasının sonucu çok şaşırtacak

Sevgilisiyle flört ettiğini düşündü! Burun deliğini kesti

Sevgilisiyle flört ettiğini düşündü! Burun deliğini kesti

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.