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  4. Pazarda görüntülendiğini anlayan maskesiz vatandaş kendini böyle savundu

Pazarda görüntülendiğini anlayan maskesiz vatandaş kendini böyle savundu

YAŞAM HABERLERİ  | 09.04.2020 09:23 | Son Güncelleme

Adana'da semt pazarında yapılan teftiş sırasında kameralara yansıyan görüntüler 'pes' dedirtti. Koronavirüs tedbirlerini önemsemeyen bazı vatandaşların maske takmadığı ve sebze-meyveleri elleriyle seçerek aldıkları görüldü. Alışveriş yapan Abdülkadir Çelik ise maskesiz görüntülenince cebindeki çileği yemek için çıkardığını söyleyerek kendisini savundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı alanlarda, market ve semt pazarlarında maske takma zorunluluğu getirildi. Merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi’nde bulunan 5 Ocak Stadı Semt Pazarı’nda birçok kişi kurallara uyarak; maske ve eldivenle alışveriş yaptı. Buna karşın bazı vatandaşların, alınan tedbir kararına rağmen maske takmadan pazarda dolaşıp, alışveriş yaptığı ve bazılarının ise meyve ve sebzeyi elle seçerek aldığı gözden kaçmadı.

‘ÇİLEK YEMEK İÇİN CEBİME KOYMUŞTUM’

Pazarda maske takmadan ve meyve-sebzeyi seçerek alışveriş yapan Abdülkadir Çelik, görüntülendiğini anlayınca cebinden çıkarttığı maskesini taktı. Çelik, "Çilek yiyeceğim diye cebime koymuştum ve maskemi orada unutmuşum. Bak şimdi hemen takıyorum” dedi.

'KURALLAR HEPİMİZ İÇİN'

Bulunduğu bölgedeki pazarda kurallara uyulduğunu ama kentin bazı noktalarında tedbirlerin hiçe sayıldığını gördüğünü söyleyen Figen Canlı ise zorunlu olmadıkça pazara gelmediğini söyledi. Maske takmayan kişileri görünce uyardığını ve yanında fazla maske var ise onlara verdiğini kaydeden Canlı, "Kurallar hepimiz için. Uymalıyız, uyamayanları da uyarmalıyız” diye konuştu.

Pazarcı Sedat Balak ise meyve-sebze satıcıları olarak kurallara tamamen uymaya çalıştıklarını belirterek, "Bazı müşterilerimiz hala ürünleri seçerek almaya çalışıyor. İzin vermiyoruz. Çünkü sağlık her şeyden önce gelir” dedi. (DHA)

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