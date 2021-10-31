Pazarda korkutan anlar! Tekme ve yumruklarla saldırdılar

Bakırköy'de cumartesi günleri kurulan pazarda öğle saatlerinde, tezgahları bulunan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

TEKME VE YUMRUKLARLA SALDIRDILAR

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kısa sürede büyüyen kavgada iki grupta bulunan kişiler birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Uzun bir süre birbirlerine vuran grubu vatandaşlar güçlükle ayırabildi.

İKİ GRUP BİRBİRİNE SALDIRDI

Yaşanan bu kavga etrafta bulunan vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde iki grubun birbirlerine saldırdığı anlar ve vatandaşların kavgayı ayırma çabası görülüyor.

İHA

