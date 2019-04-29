Pazarlama Konferansı: Kitle hedeflemesi yanlışsa içerik çöpe gidiyor

İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya Bölümü, içerik üretiminin inceliklerine ve yeni nesil pazarlama trendlerine dikkat çekmek amacıyla ‘İçerikle Pazarlama Konferansı’ düzenledi. Etkinlikte söz alan uzmanlar, kullanıcının zevkine uygun ve doğru hedef kitle planlaması olmadan üretilen tüm içeriklerin çöpe gittiğini belirtti.

İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya Bölümü, ‘İçerikle Pazarlama Konferansı’nı bu yıl dördüncü kez hayata geçirdi. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Güventürk Görgülü, medyada üretilen içeriğin çoğunluğunun pazarlama ile ilgili olduğunu belirterek, öğrencilerin de bu alana büyük ilgi gösterdiğine dikkat çekti.

“DİJİTAL PAZARLAMA ANLIK GÜNCELLENİYOR”

Etkinlikte içerik pazarlamasının matematiği olduğuna vurgu yapan Contentus Kurucu Ortağı Serbay Arda Ayzıt, Google Analytics ve BuzzSumo gibi dijital pazarlamanın olmazsa olmaz araçlarına ve kullanımlarına dair önemli bilgiler verdi. Ayzıt, “Dijital pazarlamanın tüm ayakları anlık olarak güncelleniyor. Bu alanda yazılan kitaplar bile üç ayda güncelliğini yitiriyor. Önemli olan Cambridge Analytica’nın OCEAN modeli ile yaptığı gibi kişiye özel içerik üretebilmek. Artık kullanıcının zevkine uygun ve doğru hedef kitle planlaması olmadan üretilen tüm içerikler çöpe gidiyor” dedi.