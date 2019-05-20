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Pazarlığı bozan galericiyi plastik kelepçe takıp, dövdüler

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2019 16:38 | Son Güncelleme

ANTALYA'da galericilik yapan Mehmet Avcı, bir yakınının alacağı otomobile ilişkin pazarlığı bozduğu iddiasıyla bileğine plastik kelepçe takılıp dövüldü.

Pazarlığı bozan galericiyi plastik kelepçe takıp, dövdüler

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da galericilik yapan Mehmet Avcı, bir yakınının alacağı otomobile ilişkin pazarlığı bozduğu iddiasıyla bileğine plastik kelepçe takılıp dövüldü. Avcı'nın yakınları ise saldırganların otomobiline taş ve sopalarla zarar verdi.
Olay, saat 14.30 sıralarında Kepez ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Galericilik yapan ve bir yakınının alacağı otomobile aracılık eden Mehmet Avcı, karşı tarafın tavrından şüphelenince yakınına aracı almamasını söyledi. Avcı'nın bu isteğini duyan aracın satıcıları, bir otomobile aldıkları Avcı'nın ellerine plastik kelepçe taktıktan sonra darp etti. Saldırganlar, ağzı yüzü kan içinde kalan Avcı'yı iş yerine yakın bir sokakta indirdi.
Avcı'yı bu halde gören yakınları, saldırganların otomobiline taş ve sopalarla zarar verdi. Silahla havaya ateş açıldığı belirtilen kavga sonrasında bir grup olay yerinden kaçarak uzaklaşırken, Mehmet Avcı yakınları tarafından sağlık ocağına götürüldü. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Pazarlığı bozan galericiyi plastik kelepçe takıp, dövdülerPazarlığı bozan galericiyi plastik kelepçe takıp, dövdüler

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