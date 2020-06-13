HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. PC için Death Stranding sistem gereksinimleri belli oldu.

PC için Death Stranding sistem gereksinimleri belli oldu.

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 13.06.2020 11:47 | Son Güncelleme

60 FPS için oyun GTX 1060 ve RX 590 ekran kartına sahip olmanız gerekiyor.

PC için Death Stranding sistem gereksinimleri belli oldu.

Hideo Kojima’nın ilk olarak PlayStation 4’e gelen oyunu Death Stranding, 14 Temmuz 2020 tarihinde PC sahiplerine de sunulacak. Oyuna sayılı günler kala Steam üzerinde satışa sunulan oyunun sistem gereksinimleri belli oldu. Death Stranding sistem gereksinimleri ortalama PC’ye sahip olanları biraz üzecek gibi görünüyor.

Oyunu 60 FPS‘te akıcı bir şekilde oynayabilmek için Nvidia GTX 1060 veya AMD RX 590 ekran kartına sahip olmanız gerekiyor. PlayStation 4 ayarında yani 30 FPS’te oynamak yan için ise Nvidia GTX 1050 Ti veya AMD RX 570 ekran kartı kullanmanız lazım.
Steam’de 399 TL gibi oldukça yüksek bir fiyata satılan oyunu buradan ön sipariş ile satın alabilirsiniz. Ancak oyunu çok merak etmiyorsanız size tavsiyemiz yaz indirimlerini beklemeniz yönünde olacak.

Bu zamana kadar hiç görülmemiş oynanış ve konuya sahip olan Death Stranding’i hayatınızın illaki bir noktasında oynayıp bitirmeniz gerekiyor. Oyunun ilk 5-6 saatinde bu ne be deyip sinirlenebilirsiniz. Ancak sabredin. Oyun oynadıkça açılıyor ve sonlara doğru resmen bir film tadını alıyor.

Death Stranding sistem gereksinimleri

Minimum sistem gereksinimleri

  • İşletim sistemi: Windows 10
  • İşlemci: Intel® Core i5-3470 veya AMD Ryzen 3 1200
  • RAM: 8 GB
  • Ekran kartı: GeForce GTX 1050 3 GB veya AMD Radeon RX 560 4 GB
  • DirectX 12
  • HDD: 80GB

30 FPS sistem gereksinimleri

  • İşletim sistem: Windows 10
  • İşlemci: Intel Core i5-4460 veya AMD Ryzen 5 1400
  • RAM: 8GB
  • Ekran kartı: GeForce GTX 1050 Ti  4 GB veya Radeon RX 570 4 GB
  • DirectX 12
  • HDD: 80GB

60 FPS sistem gereksinimleri

  • İşletim sistem: WIndows 10
  • İşlemci: Intel Core i7-3770 veya AMD Ryzen 5 1600
  • RAM: 8GB
  • Ekran kartı: GeForce GTX 1060 6 GB veya AMD Radeon RX 590
  • DirectX 12
  • HDD: 80GB

Xiaomi Mi Band 5 uygun fiyatı ile tanıtıldı!

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERHüzünlü bir aşk hikayesini bağrında saklayan milyonlarca yıllık mağara: Baredine MağarasıHüzünlü bir aşk hikayesini bağrında saklayan milyonlarca yıllık mağara: Baredine Mağarası
Facebook Wikipedia işbirliği Google gibi olacakFacebook Wikipedia işbirliği Google gibi olacak
2020 Yılının En Popüler Telefonları2020 Yılının En Popüler Telefonları
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dünyanın en büyük vajinası için bıçak altına yattı!

Dünyanın en büyük vajinası için bıçak altına yattı!

Kırıkkale'de 'gaz kokusu' paniği! Vatandaşlar sokağa döküldü

Kırıkkale'de 'gaz kokusu' paniği! Vatandaşlar sokağa döküldü

'Çocuğun LGBTİ+ olsa ilk tepkin ne olurdu?’ sorusuna yanıt!

'Çocuğun LGBTİ+ olsa ilk tepkin ne olurdu?’ sorusuna yanıt!

Survivor'da korkutan anlar! Nisa ve Elif'e ne oldu?

Survivor'da korkutan anlar! Nisa ve Elif'e ne oldu?

Malatya'da yük trenleri çapıştı! Ölü ve yaralılar var

Malatya'da yük trenleri çapıştı! Ölü ve yaralılar var

Korkunç olay! Emekli astsubay eşini öldürüp intihar etti

Korkunç olay! Emekli astsubay eşini öldürüp intihar etti

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Milyonlarca kişi oynuyor, artık ücretsiz! Peki nasıl indirilir?

Milyonlarca kişi oynuyor, artık ücretsiz! Peki nasıl indirilir?

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Gizli sekme başına bela oldu! 5 milyar dolar ceza ödeyebilir

Gizli sekme başına bela oldu! 5 milyar dolar ceza ödeyebilir

Bir döneme damgasını vuran yöntem telefonlara geri dönüyor!

Bir döneme damgasını vuran yöntem telefonlara geri dönüyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
PS5 ile gelecek olan oyunlar belli olmaya başladı

PS5 ile gelecek olan oyunlar belli olmaya başladı

Facebook Wikipedia işbirliği Google gibi olacak

Facebook Wikipedia işbirliği Google gibi olacak

ZTE Blade A3 Prime fiyatıyla göz kamaştırıyor.

ZTE Blade A3 Prime fiyatıyla göz kamaştırıyor.

Lenovo Legion gaming Phone temmuz ayında hazır

Lenovo Legion gaming Phone temmuz ayında hazır

Resident Evil 8: Village duyuruldu!

Resident Evil 8: Village duyuruldu!

Google Meet gürültüsüz kullanım için kolları sıvadı

Google Meet gürültüsüz kullanım için kolları sıvadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.