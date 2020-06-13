PC için Death Stranding sistem gereksinimleri belli oldu.

Hideo Kojima’nın ilk olarak PlayStation 4’e gelen oyunu Death Stranding, 14 Temmuz 2020 tarihinde PC sahiplerine de sunulacak. Oyuna sayılı günler kala Steam üzerinde satışa sunulan oyunun sistem gereksinimleri belli oldu. Death Stranding sistem gereksinimleri ortalama PC’ye sahip olanları biraz üzecek gibi görünüyor.

Oyunu 60 FPS‘te akıcı bir şekilde oynayabilmek için Nvidia GTX 1060 veya AMD RX 590 ekran kartına sahip olmanız gerekiyor. PlayStation 4 ayarında yani 30 FPS’te oynamak yan için ise Nvidia GTX 1050 Ti veya AMD RX 570 ekran kartı kullanmanız lazım.

Steam’de 399 TL gibi oldukça yüksek bir fiyata satılan oyunu buradan ön sipariş ile satın alabilirsiniz. Ancak oyunu çok merak etmiyorsanız size tavsiyemiz yaz indirimlerini beklemeniz yönünde olacak.

Bu zamana kadar hiç görülmemiş oynanış ve konuya sahip olan Death Stranding’i hayatınızın illaki bir noktasında oynayıp bitirmeniz gerekiyor. Oyunun ilk 5-6 saatinde bu ne be deyip sinirlenebilirsiniz. Ancak sabredin. Oyun oynadıkça açılıyor ve sonlara doğru resmen bir film tadını alıyor.