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Peaky Blinders yeni sezon ne zaman başlıyor? Yeni sezon için geri sayım

16.04.2021 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Peaky Blinders 5. Sezon finali ile izleyicilerine veda ettikten sonra 6. Sezon çekimlerine başlamıştı. Oldukça beğenilen ve ilgiyle takip edilen dizi 5 sezonun sonunda sosyal medyada en çok konuşulan dizilerden biri oldu. Hayranları ise Netflix’ten gelecek açıklamayı bekliyordu. Thomas Shelby karakterine hayat veren Cillian Murphy, dizinin en beğenilen oyuncuları arasında yer alıyor. Peaky Blinders dizisinin yeni sezonunda ise Sam Claflin'in Mosley rolüne geri döneceği iddia ediliyor.

Peaky Blinders yeni sezon ne zaman başlıyor? Yeni sezon için geri sayım

Peaky Blinders dizisi yayınlanan 5 sezonu ile adından sıkça söz ettiren diziler arasında yer alıyor. Dizinin hayranları 6. Sezon için geri sayıma başladı. Yeni sezonda oldukça merak edilen Peaky Blinders dizisinin senaryosunu Steven Knight kaleme alıyor. Peaky Blinders dizisinin ana karakterlerinden olan Murphy, Helen McCrory, Paul Anderson, Sophie Rundle ve Finn Cole'un diziye geri dönmeleri bekleniyor. 6. Sezon için çekimlerin başlaması ile de Peaky Blinders dizisinin yeni sezonu merak edildi.

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PEAKY BLİNDERS 6. SEZON NE ZAMAN?

Peaky Blinders dizisinin 6. sezon fragmanı henüz yayınlanmadı ve yayın tarihi belli olmadı. Dizinin yönetmeni tarafından yapılan açıklamada, 6. sezon için çalışmaların başladığı bildirildi.

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PEAKY BLINDERS KONUSU

1919 yılında İngiltere, Birmingham'daki bir suç çetesinin başında ne pahasına olursa olsun yükselmeyi kafasına koymuş, acımasız mafya babası Tommy Shelby vardır.

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Çete yaptıkları son soygunla Müfettiş Chester Campbell'in (Sam Neill tarafından canlandırılan) dikkatini çeker ve dönemin Dışişleri Bakanı Winston Churchill tarafından bu soygunu araştırmak üzere Birmingham'a gönderilir. Hedefinde çeteler, gangsterler, komünistler ve müşterek suçlular vardır.

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Chester, şehri bu yasa dışı örgütlerden temizlemek için yemin eder ve bunun üzerine daha önce görev yaptığı Belfast'tan kendi ekibini de getirip çalışmalara başlar. Winston Churchill ilk seride Andy Nyman, ikinci seride Richard McCabe tarafından canlandırılmıştır.

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