Ped deyip geçmeyin! Tehlikelerini okuyunca çok şaşıracaksınız

Sağlıklı beslenmek, spor salonuna gitmek, yiyeceklerin besin değerlerini kontrol etmek, organik besinlere ve ürünlere ilgili olmak... Artık bu bilincin gittikçe yaygınlaştığını görüyoruz. Çünkü; öncelikle amacımız sağlıklı olmak, kilo vermek değil!

Tabii, Sağlıklı olabilmek için sadece yediklerimize dikkat etmek yetmeyebiliyor, kirlenen bu dünyada kullandığımız tüm ürünlerin içeriklerini bilmek bizi bir çok tehlikeden koruyor.

Fakat biz kadınların hala, bazı konularda göz ardı ettiği durumlar var. Mesela, 15-16 yaşınızdan beri ayda 5-6 gün kullanmak zorunda olduğunuz hijyenik pedleri ne kadar iyi tanıyorsunuz?

Menstruasyon başladığından beri, bu pedleri kullanıyoruz. Annelerimizden, ablalarımızdan ne gördüysek ne duyduysak onu yapıyoruz. Bu yüzden genel anlamda seçimlerimizi yapmadan bir araştırma eğiliminde bulunmuyoruz. Bu yazıyı okuduktan sonra herkesin bu konuda daha hassas olucağına inanıyorum.

Organik olmayan pedler, plastiklerden yapılır. Bisfenol-A (bpa) toksik, kimyasal bir bileşendir. Endokrin bozucu olarak da bilinir. Bpa’ya fazlaca maruz kalan kişilerde embriyonik gelişme zorlaşır, organ hasarlarına sebep olabilir.

Pedlerdeki lifler servikal kansere sebep olabilir. Çünkü tamamen pamuktan yapılmaz, selüloz jelden yapılır.

Bu pedlerde bulunan bir diğer endokrin bozucu da dioksin’dir. Dioksin malesef kolayca vücuttan atılabilen bir kimyasal değildir. Yağlı dokularda depolanma özelliği vardır ve dölden döle aktarıldığına dair bir çok çalışma bulunur. Yani , yeni doğmuş bir bebekte dioksine rastlama ihtimalimiz var ne yazık ki.

Pedlerde kullanılan pamuklar daha beyaz olsun diye kimyasallara maruz bırakılır. Dioksin bu beyazlatma işleminde kullanılır. Aynı zamanda malesef bu pamuklar, pestisit içerebilir. Tüm bu kimyasallar tiroid, kısırlık gibi sorunlarla bağlantılıdır.

Miyom, rahim ve yumurtalık kanserleri, kısırlık, doğum kusurları ve daha fazlası... Tüm bu hastalıklar giderek artıyor. Tahmini olarak bakıldığında bir kadın hayatı boyunca 6000 ped kullanıyormuş! Sizce de bu konuya daha çok önem verme vakti gelmedi mi?

Pedlerdeki kokuyu engellemek için çeşitli dedeorantlar, parfümler yani kimyasallar eklenir. Bu kimyasallar tahrişe ve mantar enfeksiyonuna sebep olabilir.

Uzun sure değiştirilmeyen pedler, bakteri üretmeye başlar. Sentetik maddelerden üretilen bu pedler alerji, tahriş ve kaşıntı yapabilir. Bu durum ‘normal’ değildir.

Biz kadınların bu konuda daha hassas olması gerektiğini söyleyebilirim. İçeriklerini araştırarak organik ped kullanmanızı tavsiye ederim.

Dyt. Fulya Bozdemir

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