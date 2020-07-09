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Pedagojik formasyon kalktı mı? Bakan Ziya Selçuk formasyon açıklaması yaptı

EĞİTİM HABERLERİ  | 09.07.2020 16:15 | Son Güncelleme

Pedagojik formasyon konusunda beklenen gelişme geçtiğimiz günlerde yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın pedagojik formasyonun kaldırılacağını açıklamasından sonra Milli Eğitim Bakanlığı formasyonun kaldırıldığını duyurdu. Pedagojik formasyon kalkmasının ardından öğretmen adaylarının aklında pek çok soru işareti kaldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk formasyon açıklaması ile bu soru işaretlerini giderdi ve formasyon uygulamasının bundan sonra nasıl işleyeceğini anlattı.

Pedagojik formasyon kalktı mı? Bakan Ziya Selçuk formasyon açıklaması yaptı

Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan duyuru ile pedagojik formasyonun kaldırıldığı açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 Vizyon Belgesi açıklamaları ile duyurduğu formasyonun kaldırılması konusunun uygulamaya geçmesinin ardından öğretmen adaylarının akıllarında pek çok soru işareti oluştu. Formasyon sürecinin bundan sonra nasıl işleyeceğini merak eden ve gelecek adına endişelenen adayların içini rahatlatacak açıklama Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan geldi. Bakan Ziya Selçuk formasyon açıklamasında kimseyi mağdur etmeyeceklerini söylerken, sürecin nasıl işleyeceğini de paylaştı.

Formasyon kaldırıldı

Milli Eğitim Bakanlığı pedagojik formasyonun kaldırıldığını açıkladı. MEB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel; örgün ve yaygın eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yükseköğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları derslerin belirlenmesine ilişkin iş ve işlemler ilgi (a) Karar ve eki Çizelge doğrultusunda yürütülmektedir.

Bakanlığımız 2023 Eğitim Vizyon Belgesinde, sertfikaya dayalı "Pedagojik Formasyon" uygulaması kaldırılarak yerine lisansüstü düzeyde programların açılması hedefine yer verilmiştir. Bu bağlamda ilgi (a) Karar eki Çizelge'de yer alan "Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliği işe açılan/açılacak olan Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı / Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Programını başarı ile tamamlayanlar." ifadesi, ilgi (b) Karar doğrultusunda değiştirilmiş olup Yükseköğreim Kurumları tarafından sertifika düzeyinde yürütülen Pedagojik Formasyon Sertifika Eğitimi, ilgi (a) Karardaki geçerliliğini yitirmiştir."

Bakan Ziya Selçuk formasyon konusuna açıklık getirdi

Pedagojik formasyonun kaldırılması hem öğretmen adaylarını hem de formasyon alan adayları tedirgin etti. Bu konu sosyal medyada konuşulurken, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk formasyon açıklamasında bulundu.

Formasyon konusunda yapılan değişikliğin geçtiğimiz yıl duyurulduğunu belirten Bakan Selçuk, "Hukuki süreçler yeni tamama erdi. Çünkü biz hep şunu vurgularız kimsenin müktesep hakkı zarar görmesin deriz. Formasyonun kaldırılmasının temel sebebi, yüzbinlerce ihtiyaç olmayan alanlarda yüklü miktarda ücret ödeyerek bu belgeyi alıp beklentiye girmesiydi. Kim öğretmenlik sınavını kazanırsa biz bu eğitimi kendimiz vereceğiz. 20 bin öğretmen mi alacağız. Bu 20 bin öğretmene eğitimi biz vereceğiz. Elinde belgesi olanların hak kaybı da olmayacak." dedi.

Formasyon yerine ne gelecek?

Pedagojik formasyon eğitiminin kaldırılmasının ardından bu eğitimler Bakan Ziya Selçuk'un da açıkladığı üzere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından istihdam edilecek öğretmenlere verilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK iş birliği ile Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı / Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Programı düzenlenecek.

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