KADIN

Pedlere, tamponlara alnernatif mi geliyor? Çevreci, tekrar kullanılabilir ped trendi!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | 30.05.2019 09:50 | Son Güncelleme

Pedler ve tamponlar çok fazla geri dönüştürülemeyen malzeme olmalarının yanı sıra kadın sağlığına olumsuz etkileri nedeniyle de tartışma konusu oluyor. Bir kadının hayatı boyunca ortalama 12 bin adet ped kullandığı düşünülüyor.

Pedlere, tamponlara alnernatif mi geliyor? Çevreci, tekrar kullanılabilir ped trendi!

Kadın hijyen ürünlerinin tamamen sağlıklı olduğunu belirten bir çalışmanın olmadığı iddia ediliyor ve bu pedlerde bulunan bazı kimyasalların endişe verici olduğu konusunu da beraberinde getiriyor. Peki pedlere ve tamponlara alternatif olduğu iddia edilen yeniden kullanılabilir kumaş pedler sağlıklı mı?

8

Kadınların tercih ettiği giyilebilir pedler sağlıklı mı, bunları gerçekten kullanmak gerekiyor mu, yoksa tüketim toplumu için hazırlanmış bir pazarlama ürünü mü? The Clinic’in sahibi Dr. Mayoni, konu hakkında sorulara cevap vererek kafalardaki soru işaretlerini gidermeye çalıştı.

İşte Dr. Mayoni’ye sorulan sorular ve cevapları

  • Vajinal akıntı normal mi?

Evet tamamen! Ölü hücrelerin / mikropların doğal olarak dökülmesine izin verirken, vajinamızın sağlıklı ve temiz kalmasının bir yolu.

  • Kokulu giyilebilir pedler jinekolojik sorunlara neden olabilir mi?

Evet. Çünkü ciltteki dengeyi yok edebilirler. Parfüm ya da temizleyiciler, vajinal dokuda tahrişe neden olabilir. Bu nedenle kumaş pedleri kullanmanızı ve bunları sık sık değiştirmenizi öneririm.

5

  • Kadınlar sağlık sorunlarından dolayı tekrar giyilebilir ped kullanmak zorunda mıdır?

Bu zorunlu bir şey değil. Bazen yedek ve temiz bir pamuklu iç çamaşırını yanınızda bulundurmak iyi ve güvenli bir alternatif olabilir. Ancak sahip olduğunuz akıntı miktarından endişe duyuyorsanız mutlaka tıbbi destek alın.

  • Vajinanın sağlığı için astarlı pedin yararı var mıdır?

Elbette sık sık değiştirilen ince külotlu bir astar vajinanızı sağlıklı tutmanıza yardımcı olabilir. Vajinadaki sorunlar genelde astar sık sık değiştirilmediği zaman ortaya çıkar. Doğal bakteriler bu ortamda büyür. Vajinal ve idrar yolu enfeksiyonlarına yol açar.

7

Sonuç olarak, Dr. Mayoni'nin dediği gibi, tekrar giyilebilir ped kullanmak zorunda değilsiniz. Bununla birlikte, vajinanızı tahriş edebilecek, doğal pH'ınızı bozabilecek kokulu pedlerden kaçınmanızda yarar var. Yıkanabilir pedlerin ne kadar iyi oldukları bilinmez ancak çevre dostu oldukları kesin.

Bunu yapan yandı! Artık o da terörizmin finansmanı sayılacak!Bunu yapan yandı! Artık o da terörizmin finansmanı sayılacak!
Regl tabusunu yıkmak için ücretsiz ped ve tampon dağıtılacak!Regl tabusunu yıkmak için ücretsiz ped ve tampon dağıtılacak!
'Aylık misafirim geldi, halam geldi' ve daha niceleri...'Aylık misafirim geldi, halam geldi' ve daha niceleri...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
giyilebilir ped yıkanabilir ped yıkanabilir pedler sağlıklı mı

En Çok Okunan Haberler

Survivor'a veda eden Hikmet'ten canlı yayında itiraf!

Survivor'a veda eden Hikmet'ten canlı yayında itiraf!

Survivor'da adalar birleşti! Yarışmacılardan Acun Ilıcalı'yı şaşırtan tepki!

Survivor'da adalar birleşti! Yarışmacılardan Acun Ilıcalı'yı şaşırtan tepki!

İlginç iddia! Okuduktan sonra göğsünüzü kontrol edeceksiniz

İlginç iddia! Okuduktan sonra göğsünüzü kontrol edeceksiniz

Aman dikkat! Bu problem erken doğum nedeni

Aman dikkat! Bu problem erken doğum nedeni

Bu hareket yeni göğüslerin düşmesine neden olabilir!

Bu hareket yeni göğüslerin düşmesine neden olabilir!

Ses getiren defile! Rahim desenli elbise damga vurdu

Ses getiren defile! Rahim desenli elbise damga vurdu

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Yüzde 90’ının nedeni bilinmiyor! Karın ağrısıdır geçer demeyin

Yüzde 90’ının nedeni bilinmiyor! Karın ağrısıdır geçer demeyin

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

İnanılır gibi değil! ‘Çok dans ettim vajinam sarktı’

İnanılır gibi değil! ‘Çok dans ettim vajinam sarktı’

Sadece sarımsakla sınırlı değilmiş!

Sadece sarımsakla sınırlı değilmiş!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fransa hükümetinden ücretsiz ped ve tampon uygulaması: 'Regl tabusunu yıkalım'

Regl tabusunu yıkmak için ücretsiz ped ve tampon dağıtılacak!

28 Mayıs Dünya Adet Hijyeni Günü: 'Hocam erkekler neden regl olmuyor, haksızlık değil mi?'

'Aylık misafirim geldi, halam geldi' ve daha niceleri...

Kimi gübre kullanıyor, kimi de toprağa delik açıyor! Dünyadaki kadınlar, regl dönemlerini nasıl yönetiyor?

Regl dönemi için kimi gübre kullanıyor, kimi toprağa delik açıyor!

Memede saptanan kitleleriniz varsa işte izlemeniz gereken noktalar!

40 yaş üstü kadınların her yıl yaptırması gerekiyor

Meme kanseri yüzünden göğsünü kaybetti, eşi 3D baskılı protez sayesinde tüm kadınlara umut oldu

Meme kanseri yüzünden göğsünü kaybetti, tüm kadınlara umut oldu

PMS (regl) döneminde memede ağrı neden olur?

Tüm kadınlar etkisi altında! Göğüs ağrısının nedeni...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.