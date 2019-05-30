Pedlere, tamponlara alnernatif mi geliyor? Çevreci, tekrar kullanılabilir ped trendi!

Kadın hijyen ürünlerinin tamamen sağlıklı olduğunu belirten bir çalışmanın olmadığı iddia ediliyor ve bu pedlerde bulunan bazı kimyasalların endişe verici olduğu konusunu da beraberinde getiriyor. Peki pedlere ve tamponlara alternatif olduğu iddia edilen yeniden kullanılabilir kumaş pedler sağlıklı mı?

Kadınların tercih ettiği giyilebilir pedler sağlıklı mı, bunları gerçekten kullanmak gerekiyor mu, yoksa tüketim toplumu için hazırlanmış bir pazarlama ürünü mü? The Clinic’in sahibi Dr. Mayoni, konu hakkında sorulara cevap vererek kafalardaki soru işaretlerini gidermeye çalıştı.

İşte Dr. Mayoni’ye sorulan sorular ve cevapları

Vajinal akıntı normal mi?

Evet tamamen! Ölü hücrelerin / mikropların doğal olarak dökülmesine izin verirken, vajinamızın sağlıklı ve temiz kalmasının bir yolu.

Kokulu giyilebilir pedler jinekolojik sorunlara neden olabilir mi?

Evet. Çünkü ciltteki dengeyi yok edebilirler. Parfüm ya da temizleyiciler, vajinal dokuda tahrişe neden olabilir. Bu nedenle kumaş pedleri kullanmanızı ve bunları sık sık değiştirmenizi öneririm.

Kadınlar sağlık sorunlarından dolayı tekrar giyilebilir ped kullanmak zorunda mıdır?

Bu zorunlu bir şey değil. Bazen yedek ve temiz bir pamuklu iç çamaşırını yanınızda bulundurmak iyi ve güvenli bir alternatif olabilir. Ancak sahip olduğunuz akıntı miktarından endişe duyuyorsanız mutlaka tıbbi destek alın.