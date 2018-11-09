Pedofili hastası otobüs şoförü arkadaşının küçük kızını hamile bıraktı!

Birlikte oldukları süre boyunca tepki alan çift, kendilerini yaratık gibi gördüğünü söylüyor. Yaşadıkları mülke ve kullandıkları araca çeşitli yazılar yazılan çift, çevredeki duruştan dolayı hiçbir yerde huzur bulamamış. Birbirlerini sevdiğini söyleyen ve geçirdikleri 3 yılı anlatan ikili bakın nasıl bir süreç yaşamış...

1 / 12 Geçtiğimiz günlerde dünya gündemine oturan ve 3 yıl önce gerçekleşen olayda 47 yaşındaki otobüs şoförü Andy, 16 yaşındaki gence aşık olmasıyla başladı. Şu an 50 yaşında olan adamın pedofili olduğu düşünülüyor ancak çift evlendi ve çocuk bekliyor.

2 / 12 Dünya gündemi son günlerde bu haberi konuşuyor. Pedofili olduğu düşünülen ve 3 yıl önce gerçekleşen olayda 47 yaşındaki otobüs şoförü, arkadaşının 16 yaşındaki kızına aşık oldu ve tepki alan aşkları gün geçtikçe büyüyor. Televizyon programına konu olan aşıklar şu an dünyada linç yiyor.

3 / 12 3 yıldır evli olan Andy ve Beth, yeni televizyon programı Age Gap Love'ın bu haftaki konuğu oldular. Genç kız şu an 19, otobüs şoförü ise 50 yaşında. Muhtemelen evlenmeden önce hamile kaldığı düşünülen çiftin şu anda 2 çocuğu bulunuyor. Çift, televizyon programına konuk olduğu sırada ilk defa birlikte Beth'in annesi ile buluştular.

4 / 12 Dünyanın tepkisini çeken ve pedofili olmakla suçlanan Andy, ''Hepimiz mutlu bir aile gibiydik. Beth'in bu düşüncelere sahip olduğunu bilmiyordum. Her zaman mutlu bir adam olmamı istedi. İnsanların ne düşüneceklerinden endişe duyuyordum. Aramızda resmen nesil farkı vardı.'' şeklinde açıklamalarda bulundu.

5 / 12 Aralarında yaş farkı olan aşıkları konuk olarak alan programda ise 31 yaş fark olan çift örnek olarak gösterildi.

6 / 12 Yaş farkının hayatlarını alt üst ettiğini belirten Andy konu hakkında, ''Gerçekten zor günlerdi. Kendimi bir çeşit hayvanmışım gibi hissetmemi sağladılar. Çünkü genç bir kadınla çıkıyordum. Genç bir kızla sevgiliyim, çünkü o da benimle sevgili olmayı istedi. Bu benim için büyük bir ayrıcalık. Beni düşünen birini bulmuş olmam benim için bir onur.'' şeklinde konuştu.

7 / 12 Beth ve Andy çifti iki yıl önce kaldıkları evden kovulmuş ve ardından Galler'deki evlerine gitmişler.

8 / 12 Beth'in teyzesi Nikki konu hakkında, ''İnsanlar yaşadıkları mülke ve sahip oldukları araçlara müstehcen yazılar yazarak zarar verdiler. Sürekli tepki alıyorlardı. İnsanlar onlara bağırıyorlardı. Bu hiç hoş değil.'' diyor.

9 / 12 FARKLI MUAMELE GÖRMEK İSTEMİYORUM Andy, ''Galler'de 40 yıl yaşadım. Annem ve büyükannem orada yaşıyor. Tüm anılarınızın olduğu ve ailenizin yaşadığı yerden uzak olmak gerçekten çok zor. Her zaman içimden bir parça kopuyor. Farklı muamele görmek istemiyorum. İnsanlar bizi Beth ve Andy olarak görsünler, tek istediğim bu.'' diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

10 / 12 Şu an 19 yaşında olan Beth ise,''Aile kurma hayalim her zaman vardı. Andy'nin bu aileyi kurmak için mükemmel bir insan olduğunu gördüm. Onu yaşlı bir adam, bir abi ya da baba olarak görmüyorum.'' şeklinde konuştu.

11 / 12 Kuzey Galler'de, az sayıda konuğun davet edildiği mütevazi bir törenle evlendiklerini söyleyen Andy, ''Evliliğimizi tanımlamak için 3 yıl öncesinden herhangi bir fark olmadığını söyleyebilirim. Birbirimizin en iyi arkadaşıyız. Beth çok güzel bir kadın ayrıca karakteri de harika. Bence kendini benim yanımda güvende hissediyor. Görünürde mükemmel bir insanım.'' dedi.