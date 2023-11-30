'Pedofili' yazar skandalı büyük tepki çekti! Ekşi Sözlük'ten açıklama: Suç duyurusunda bulunduk

Twitter'da bir Ekşi Sözlük yazarı, başka bir kullanıcının bir bebeği istismar ettiği görüntüleri kendisine özel mesajla attığını iddia ederek şahsın tespit edilerek yakalanması için yardım istedi. Büyük tepki çeken iddiaların ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da devreye girerek, söz konusu içerikler ile ilgili erişim engeli ve şahıs hakkında suç duyurusunda bulunulması için gerekli süreçlerin başlatıldığını duyurdu.

Skandal olayın ardından Ekşi Sözlük'ten de bir açıklama geldi.

Ekşi Sözlük'te barınmasına asla müsaade etmeyeceğimiz, çocuk pornografisi statüsündeki görselleri yayan bir kullanıcnın bir süredir farklı hesaplar açarak içerikleri girdiğini tespit ettik. Bu sebeple öncellikle çaylakların görsel paylaşmasına sınırlamayla birlikte bir dizi önlemler aldık.

Ancak suça konu görselleri yayan kişi, Ekşi Sözlük ile hiçbir bağlantısı olmayan fotoğraf ve video yükleme platformlarına yüklediği fotoğraflar ile ardı ardına hesaplar açarak içerik girmeye ve kullanıcılarımıza mesajlar göndermeye devam etti. Suça konu görsellerle karşılaşan kullanıcılarımızın bize ulaşması ve ekiplerimizin konu ile alakalı hassasiyetleri sebebiyle ilgili hesaplar çok hızlı şekilde kapatıldı. Bununla birlikte her ne kadar iyi niyetli de olsa, suça konu görselleri ve bu görsellerin linkleri 'kamuoyu oluşturmak' adına paylaşan diğer kullanıcılarımızın da hesaplarına müdahalelerde bulunduk ancak anlatıldığı şekilde hesaplarını kapatmadık. Hesaplarınız bir süreliğine çaylak statüsüne getirdik. Çocuk pornografisi gündem yaratmak ve kamuoyu oluşturmak gibi niyetleri dahi olsa çok hassas bir şekilde ele alınması gereken bir konu. Bu nedenle motivasyonunun görünürlükte olduğu açıkça belli olan bu kişi ile ilgili açılan başlıklar ve girilen entry'leri de paylaşılan görseller sebebiyle yayından kaldırdık.

Ayrıca her ne kadar Ekşi Sözlük bir yer sağlayıcı olarak, tabi olduğu kanuna göre yer sağladığı içerikleri kontrol etmek ve hukuka aykırı içeriklerle yalnızca şikayet edildiği takdirde yayından çıkarmakla yükümlü olsa da bu gibi hassas bir konuyla karşı karşıya olduğumuzdan hızlıca suç duyurusunda bulunduk. Açılan yeni hesaplar hakkında suç duyurusunda bulunmaya devam ediyoruz. Tüm çalışanlarımızla birlikte konuya çok büyük bir hassasiyetle yaklaşıyoruz. Her gün yeni bir suç duyurusu için hazırlık yapıyoruz. Bizimle birlikte kullanıcılarımızın da suç duyurusunda bulunduklarını ve CİMER'e başvurduklarınız biliyoruz. Tüm kullanıcılarımıza kanun yoluna başvurma hassasiyeti gösterdikleri için teşekkür ediyoruz. Suç duyurularımızın sonucunda bu kişinin tespit edilip gerek cezayı almasını istiyoruz.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

Bakanlık şahsın kimliğinin tespit edilmesinin ardından gerekli adımların ivedilikle atılacağını duyurdu. Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Sosyal medyada bir şahsın bir bebeği istismar ettiğine yönelik görüntülerin bulunduğu iddialarına ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür.

Emniyet birimleri ve Bakanlık ekiplerimiz ihbarın ardından hemen harekete geçmiştir. Şahsa yönelik kimlik ve adres tespit çalışmaları devam etmektedir.

Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz söz konusu içerikler ile ilgili erişim engeli ve şahıs hakkında suç duyurusunda bulunulması için gerekli süreçleri başlatmıştır. Şahsın kimlik tespiti yapılır yapılmaz ilgili adımlar ivedilikle atılacaktır.

Bu vesileyle tekrar ifade etmek isteriz ki, çocuklarımızın üstün yararı temel ilkemizdir. Bunun ihlal edilmesi ihtimali, çocuklara yönelik en ufak istismar şüphesi bizim için ihbar niteliğindedir. Her zaman bu doğrultuda hareket etmekteyiz, aynı hassasiyetle hareket etmeye de devam edeceğiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."





