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Pedofili zanlısını 13’üncü kattan atlayarak yakaladı

DÜNYA HABERLERİ  | 20.07.2020 16:41 | Son Güncelleme

Kazakistan'da bir polis memuru 15 yaşında bir kıza cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen pedofili zanlısını 13'üncü kattan atlayarak yakaladı.

Pedofili zanlısını 13’üncü kattan atlayarak yakaladı

Kazakistan'ın Almatı şehrinde bulunan bir apartmanda 15 yaşında bir kız çocuğuna cinsel saldırıda bulunulduğu ihbarı üzerine, Bakytzhan Bakirov (36) ve Meyir Nesipbay isimli polis memurları olay yerine gitti.

Polisler olay yerine vardığı sırada pedofili zanlısı Citizen Sh bulunduğu 15'inci kattan atlayarak koşmaya başladı.

Zanlının kiraladığı 30 metre yükseklikte ve 13'üncü kattaki dairede bulunan Bakirov da şüphelinin ardından atladı.

Ayağı kırılarak ağır şekilde yaralanan polis memuru koşmaya devam ederek Sh'yi yakaladı.Söz konusu şüpheli aynı zamanda, genç kızın evinden 13 bin pound çalmakla ve 4 yaşındaki erkek kardeşine şiddet uygulamakla suçlanıyor.

"O AN TEK DÜŞÜNDÜĞÜM ŞEY ŞÜPHELİYİ YAKALAMAKTI"

Atladığı sırada ağır yaralanan Bakirov bacağından üç operasyon geçirdiğini ifade etti. "O an tek düşündüğüm şey onu yakalamaktı. Bunun dışında başka hiçbir şey düşünmedim tek amacım suçluyu yakalamaktı" ifadelerini kullanan Bakirov, 'cesaret madalyası' ile ödüllendirildi.

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