Pedro Pascal kısa pantolonla kırmızı halıda! "Bu adam dizlerini bizim için ortaya koydu"

'The Last of Us' ve 'The Mandalorian'daki son rolleriyle hayran kitlesini artıran Pedro Pascal MET Gala'da adından söz ettirmeyi başardı.

Metropolitan Sanat Müzesi’nin Kostüm Enstitüsü’ne yardım amacıyla düzenlenen ve moda dünyasının en prestijli gecesi olarak kabul edilen Met Gala, dün akşam New York'ta gerçekleştirildi.

Moda sektörünün en ikonik isimlerinden Karl Lagerfeld'in anısına düzenlenen galada, Pedro Pascal kırmızı-siyah kombiniyle sosyal medyanın diline düştü.

SOSYAL MEDYANIN DİLİNE DÜŞTÜ

Pedro Pascal'ın dizlerini açıkta bırakan kıyafeti sosyal medyayı salladı. Maison Valentino'nun 2023 sonbahar/kış koleksiyonundan seçim yapan yakışıklı oyuncu için yapılan yorumlardan bazıları şöyle: