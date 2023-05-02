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Pedro Pascal kısa pantolonla kırmızı halıda! "Bu adam dizlerini bizim için ortaya koydu"

02.05.2023 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'The Last of Us dizisiyle büyük bir hayran kitlesi edinen ABD'li oyuncu Pedro Pascal MET Gala'ya öyle bir tarzda geldi ki sosyal medya yıkıldı. Yakışıklı oyuncunun özellikle pantolonuna binlerce yorum yağdı.

Pedro Pascal kısa pantolonla kırmızı halıda! "Bu adam dizlerini bizim için ortaya koydu"

'The Last of Us' ve 'The Mandalorian'daki son rolleriyle hayran kitlesini artıran Pedro Pascal MET Gala'da adından söz ettirmeyi başardı.

Metropolitan Sanat Müzesi’nin Kostüm Enstitüsü’ne yardım amacıyla düzenlenen ve moda dünyasının en prestijli gecesi olarak kabul edilen Met Gala, dün akşam New York'ta gerçekleştirildi.

Moda sektörünün en ikonik isimlerinden Karl Lagerfeld'in anısına düzenlenen galada, Pedro Pascal kırmızı-siyah kombiniyle sosyal medyanın diline düştü.

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SOSYAL MEDYANIN DİLİNE DÜŞTÜ

Pedro Pascal'ın dizlerini açıkta bırakan kıyafeti sosyal medyayı salladı. Maison Valentino'nun 2023 sonbahar/kış koleksiyonundan seçim yapan yakışıklı oyuncu için yapılan yorumlardan bazıları şöyle:

  • 'Pedro Pascal ve dizleri geldi'

  • "Bak dostum, bu Pedro Pascal'ın dünyası ve biz sadece onun içinde yaşıyoruz."
    Sadece kalçasını paylaştı! "Konuşurlar ardımdan..." Sadece kalçasını paylaştı! "Konuşurlar ardımdan..."

  • "Pedro Pascal, insanların dizinden bahsettiğini gördü ve ONLARA DİZ VERECEĞİM diye düşündü."

  • 'Met Gala'da Pedro Pascal bana bir gün daha yaşamak için ihtiyacım olan serotonini veriyor. Bu adam dizlerini bizim için ortaya koydu.'

  • "Pedro Pascal'a bir salı sabahı beni hamile bırakma iznini kim verdi!?"

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Anahtar Kelimeler:
Pedro Pascal Oyuncu moda

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