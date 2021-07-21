Pegasus casus yazılımı: Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un da hedef listesinde yer aldığı ortaya çıktı

Fransız gazetesi Le Monde, bazı dünya liderleri ile birlikte Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da casus yazılım programı ile hedef alınmak istediğini bildiriyor.

Gazetenin haberine göre, Fas istihbarat servisi, Macron'un kullandığı bir telefonu tanımlamayı başardı.

Yazılımın Macron'un telefonuna yüklenip yüklenmediği bilinmiyor.

Kuzey Afrika ülkesi Fas, İsrailli NSO Group'tan Pegasus yazılımı satın aldığını reddetti.

İsrailli NSO Group tarafından geliştirilen Pegasus, çok gelişmiş bir casus yazılım ve hedef alınan kişinin telefonuna sızmak için kullanılıyor.

Fransa Cumhurbaşkanlığı makamı iddianın doğru olması halinde "çok ciddi" olduğunu kaydetti.

Veri sızıntısı sonucu başlayan araştırma, The Washington Post, the Guardian ve Le Monde'un da aralarında olduğu 16 medya kuruluşu tarafından gerçekleştirildi ve haberleştirildi.

Sızıntının 50 binden fazla cep telefonu numarasını kapsadığı belirtiliyor.

Bu 50 binden fazla kişinin her birinin telefonuna yazılım yüklenip yüklenmediği bilinmiyor ama listede olmak bu kişinin olası hedef olduğunu gösteriyor.

Sızan listede numarası olan üst düzey siyasiler ararasında, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Pakistan, Mısır ve Fas başbakanlarının yer aldığı da bildiriliyor.

https://twitter.com/bbcturkce/status/1417601513162252296?s=20

NSO iddialara ne diyor?

34 ülkeden 600'den fazla hükümet yetkilisi ve muhalif siyasetçiye ait telefonların listede olduğu haberleştirildi.

Pegasus yazılımı, son yıllarda farklı konularla da gündeme gelmişti.

Özellikle Kaşıkçı cinayetinde, üzerinde çalıştığı bir projenin, temasta olduğu bir başka Suudi muhalifin telefonunun bu yazılımla ele geçirilmesiyle Suudi makamları tarafından öğrenildiği ve öldürülmesinde bunun rol oynamış olabileceği iddia edildi.

Pegasus yazılımının "otokratik yönetimler" tarafından muhalifleri baskılamak için kullanıldığı sonucu açıklanıyor.

Araştırmayla ilgili İsrailli NSO'dan yapılan açıklamada, araştırmaya imza atan kurumların "kaynaklarının güvenilirliğiyle ilgili ciddi kuşkular doğuran temelsiz teorilerden oluşan iddiaları kesin bir dille reddettiklerini" söyledi.

