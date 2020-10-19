Pegasus iletişim bilgileri, çağrı merkezi ve genel müdürlük numarası

Türkiye’nin önde gelen hava yolu şirketlerinden Pegasus, uygun fiyata kaliteli bir uçuşun keyfini sunuyor. Hizmet kalitesinden ödün vermeden, müşterilerinin memnuniyetini ve sağlıklı bir seyahat gerçekleştirmesini amaçlıyor. Kaliteli hizmet anlayışı misyonuyla hareket eden Pegasus'un bilet alma işlemlerinizde, öneri ve şikayetlerinizi belirtmek istediğinizde ya da çeşitli Pegasus servisleriyle ilgili bilgi almak istediğinizde ulaşabileceğiniz iletişim numaralarını bu yazıda bir araya getirdik. Pegasus müşteri hizmetleri iletişim numarası, online ve mobil iletişim kanalları için işte detaylar…
Pegasus yurt için ve yurt dışında pek çok rotaya sefer düzenliyor. Türkiye genelinde 35, yurt dışında ise 78 olmak üzere toplamda 43 ülkede 113 noktaya uçuyor. Bu geniş uçuş yelpazesini her geçen gün kalitesi artan bir hizmetle birleştiriyor. Misafirlerinin güvenli ve konforlu bir yolculuk yapmasını önemseyen Pegasus müşteri hizmetlerinde de kendinizi aynı derecede ayrıcalıklı hissetmenizi sağlıyor. Pegasus müşteri hizmetleri kaliteli hizmetiyle sorunlarınıza çözüm bulmak için 7 gün 24 saat çalışıyor.
Pegasus’tan bilet satın alma işlemi gerçekleştirmek, var olan biletinizle ilgili işlem yapmak, öneri, şikayet ya da taleplerinizi dile getirmek için Pegasus müşteri hizmetleri numarasıyla işlem yapabilirsiniz. Pegasus müşteri hizmetiyle ilgili aşağıdaki sorulara verilen yanıtları inceleyebilirsiniz:
Hayır. Pegasus müşteri hizmetleri telefonu: 0888 228 12 12
Çeşitli nedenlerle yaşanan sefer iptalleri ve sefer saatlerindeki değişiklikler için 0850 250 67 02 numarasını arayabilirsiniz. Bu numara üzerinden rezervasyon değişikliği ya da iptal ve iade gibi işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
Türkiye için Pegasus müşteri hizmetleri telefon numarasından işlem yapabilirsiniz. Yurt dışında farklı noktalardan iletişime geçmek isteyenler için farklı numaralar mevcuttur. Detaylı bilgi için TIKLAYINIZ!
Pegasus müşteri hizmetleri telefonuyla bilet satın alma, iptal işlemlerinizi yapabilir, uçuş bilgileri alabilir, her türlü sorun, öneri ve şikayetinizi iletebilirsiniz.
Pegasus destek hizmetiyle WhatsApp aracılığıyla kesintisiz bir iletişim kurabilirsiniz. Böylece sorunlarınız için daha hızlı bir hizmet almış olursunuz. Pegasus WhatsApp iletişim hattı için tıklayınız.
Pegasus genel müdürlük adresi: Aeropark Yenişehir Mah. Osmanlı Bulvarı No:11/A 34912 Kurtköy/İstanbul Türkiye
Kep hesap adresi:
Telefon: +90 216 560 70 00
Faks: +90 216 560 70 93
Yurt içi ve yurt dışı uçuşlarınızın bir numaralı tercihi Pegasus’un internet sitesi üzerinden biletlerini inceleyebilir, bilet sayın alma işlemini rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz.
Pegasus’un internet adresi flypgs.com.tr üzerinden bilet satın alma işlemi dışında iletişim formunu da doldurarak öneri, şikayet ya da taleplerinizi iletebilirsiniz. Talep oluşturarak Pegasus formunu doldurmanız mümkündür. Bize Yazın bölümü için TIKLAYINIZ!
Pegasus internet sitesi üzerinden şehirlere ve ülkelere uçak bileti arayabilirsiniz. Ayrıca şehir rehberleri ile merak ettiğiniz şehirler hakkında bilgilere ulaşabilirsiniz.
Pegasus internet sitesinde havalimanları hakkında bilgi alabilir, bu havalimanlarına düzenlenen uçuşları listeleyebilirsiniz.
Pegasus BolBol, cep telefonu numaranızla kayıt olarak her uçuşunuzda BolPuan biriktirdiğiniz bir Pegasus uçuş programıdır. BolBol Uçuş Programı’na ücretsiz üye olarak en uygun fiyatlarla bilet satın alma işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Puanlarınız biriktikçe ücretsiz bilet kazanma şansınız artar.
Pegasus seyahat önerileri için oluşturduğu blog sayfasıyla seyahatlerinizi planlamada yardımcı olacak öneriler sunuyor. blog.flypgs.com adresinden ulaşabilirsiniz.
Pegasus’u Instagram ve YouTube üzerinden pegasusairlines, Facebook üzerinden PegasusHavayollari ve Twitter üzerinden ucurbenipegasus kullanıcı adıyla arayabilirsiniz.
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