Pegasus iletişim bilgileri, çağrı merkezi ve genel müdürlük numarası

Türkiye’nin önde gelen hava yolu şirketlerinden Pegasus, uygun fiyata kaliteli bir uçuşun keyfini sunuyor. Hizmet kalitesinden ödün vermeden, müşterilerinin memnuniyetini ve sağlıklı bir seyahat gerçekleştirmesini amaçlıyor. Kaliteli hizmet anlayışı misyonuyla hareket eden Pegasus'un bilet alma işlemlerinizde, öneri ve şikayetlerinizi belirtmek istediğinizde ya da çeşitli Pegasus servisleriyle ilgili bilgi almak istediğinizde ulaşabileceğiniz iletişim numaralarını bu yazıda bir araya getirdik. Pegasus müşteri hizmetleri iletişim numarası, online ve mobil iletişim kanalları için işte detaylar… Pegasus İletişim Bilgileri Pegasus yurt için ve yurt dışında pek çok rotaya sefer düzenliyor. Türkiye genelinde 35, yurt dışında ise 78 olmak üzere toplamda 43 ülkede 113 noktaya uçuyor. Bu geniş uçuş yelpazesini her geçen gün kalitesi artan bir hizmetle birleştiriyor. Misafirlerinin güvenli ve konforlu bir yolculuk yapmasını önemseyen Pegasus müşteri hizmetlerinde de kendinizi aynı derecede ayrıcalıklı hissetmenizi sağlıyor. Pegasus müşteri hizmetleri kaliteli hizmetiyle sorunlarınıza çözüm bulmak için 7 gün 24 saat çalışıyor.

Pegasus Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası Pegasus’tan bilet satın alma işlemi gerçekleştirmek, var olan biletinizle ilgili işlem yapmak, öneri, şikayet ya da taleplerinizi dile getirmek için Pegasus müşteri hizmetleri numarasıyla işlem yapabilirsiniz. Pegasus müşteri hizmetiyle ilgili aşağıdaki sorulara verilen yanıtları inceleyebilirsiniz: Pegasus Müşteri Hizmetleri Numarası 444 ile mi Başlıyor? Hayır. Pegasus müşteri hizmetleri telefonu: 0888 228 12 12 Çeşitli nedenlerle yaşanan sefer iptalleri ve sefer saatlerindeki değişiklikler için 0850 250 67 02 numarasını arayabilirsiniz. Bu numara üzerinden rezervasyon değişikliği ya da iptal ve iade gibi işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Pegasus Müşteri Hizmetlerini Yurt Dışından Nasıl Arayabiliriz? Türkiye için Pegasus müşteri hizmetleri telefon numarasından işlem yapabilirsiniz. Yurt dışında farklı noktalardan iletişime geçmek isteyenler için farklı numaralar mevcuttur. Detaylı bilgi için TIKLAYINIZ! Pegasus Müşteri Hizmetleri Numarasıyla Hangi İşlemleri Yapabiliriz? Pegasus müşteri hizmetleri telefonuyla bilet satın alma, iptal işlemlerinizi yapabilir, uçuş bilgileri alabilir, her türlü sorun, öneri ve şikayetinizi iletebilirsiniz. Pegasus WhatsApp İletişim Hattı Pegasus destek hizmetiyle WhatsApp aracılığıyla kesintisiz bir iletişim kurabilirsiniz. Böylece sorunlarınız için daha hızlı bir hizmet almış olursunuz. Pegasus WhatsApp iletişim hattı için tıklayınız.