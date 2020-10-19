HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Pegasus iletişim bilgileri, çağrı merkezi ve genel müdürlük numarası

Pegasus iletişim bilgileri, çağrı merkezi ve genel müdürlük numarası

YAŞAM HABERLERİ  | 19.10.2020 13:50 | Son Güncelleme

Uçmanın herkesin hakkı olduğu inancıyla yola çıkan Pegasus, havacılık sektöründe Türkiye’nin önde gelen firmalarındandır. Yurt içi ve yurt dışına uçmak isteyen kişilerin öncelikli tercihlerinden olan Pegasus, uygun fiyata kaliteli hizmet sunuyor. Pegasus iletişim bilgilerine dair tüm detaylar bu yazıda yer alıyor.

Türkiye’nin önde gelen hava yolu şirketlerinden Pegasus, uygun fiyata kaliteli bir uçuşun keyfini sunuyor. Hizmet kalitesinden ödün vermeden, müşterilerinin memnuniyetini ve sağlıklı bir seyahat gerçekleştirmesini amaçlıyor. Kaliteli hizmet anlayışı misyonuyla hareket eden Pegasus'un bilet alma işlemlerinizde, öneri ve şikayetlerinizi belirtmek istediğinizde ya da çeşitli Pegasus servisleriyle ilgili bilgi almak istediğinizde ulaşabileceğiniz iletişim numaralarını bu yazıda bir araya getirdik. Pegasus müşteri hizmetleri iletişim numarası, online ve mobil iletişim kanalları için işte detaylar…

Pegasus İletişim Bilgileri

Pegasus yurt için ve yurt dışında pek çok rotaya sefer düzenliyor. Türkiye genelinde 35, yurt dışında ise 78 olmak üzere toplamda 43 ülkede 113 noktaya uçuyor. Bu geniş uçuş yelpazesini her geçen gün kalitesi artan bir hizmetle birleştiriyor. Misafirlerinin güvenli ve konforlu bir yolculuk yapmasını önemseyen Pegasus müşteri hizmetlerinde de kendinizi aynı derecede ayrıcalıklı hissetmenizi sağlıyor. Pegasus müşteri hizmetleri kaliteli hizmetiyle sorunlarınıza çözüm bulmak için 7 gün 24 saat çalışıyor.

Pegasus Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası

Pegasus’tan bilet satın alma işlemi gerçekleştirmek, var olan biletinizle ilgili işlem yapmak, öneri, şikayet ya da taleplerinizi dile getirmek için Pegasus müşteri hizmetleri numarasıyla işlem yapabilirsiniz. Pegasus müşteri hizmetiyle ilgili aşağıdaki sorulara verilen yanıtları inceleyebilirsiniz:

Pegasus Müşteri Hizmetleri Numarası 444 ile mi Başlıyor?

Hayır. Pegasus müşteri hizmetleri telefonu: 0888 228 12 12

Çeşitli nedenlerle yaşanan sefer iptalleri ve sefer saatlerindeki değişiklikler için 0850 250 67 02 numarasını arayabilirsiniz. Bu numara üzerinden rezervasyon değişikliği ya da iptal ve iade gibi işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Pegasus Müşteri Hizmetlerini Yurt Dışından Nasıl Arayabiliriz?

Türkiye için Pegasus müşteri hizmetleri telefon numarasından işlem yapabilirsiniz. Yurt dışında farklı noktalardan iletişime geçmek isteyenler için farklı numaralar mevcuttur. Detaylı bilgi için TIKLAYINIZ!

Pegasus Müşteri Hizmetleri Numarasıyla Hangi İşlemleri Yapabiliriz?

Pegasus müşteri hizmetleri telefonuyla bilet satın alma, iptal işlemlerinizi yapabilir, uçuş bilgileri alabilir, her türlü sorun, öneri ve şikayetinizi iletebilirsiniz.

Pegasus WhatsApp İletişim Hattı

Pegasus destek hizmetiyle WhatsApp aracılığıyla kesintisiz bir iletişim kurabilirsiniz. Böylece sorunlarınız için daha hızlı bir hizmet almış olursunuz. Pegasus WhatsApp iletişim hattı için tıklayınız.

Pegasus Genel Müdürlük İletişim Bilgileri

  • Pegasus genel müdürlük adresi: Aeropark Yenişehir Mah. Osmanlı Bulvarı No:11/A 34912 Kurtköy/İstanbul Türkiye

  • Kep hesap adresi:

  • Telefon: +90 216 560 70 00

  • Faks: +90 216 560 70 93

  • Şirket resmi e-posta adresi: info@flypgs.com

Pegasus Web İletişim Bilgileri

  • Yurt içi ve yurt dışı uçuşlarınızın bir numaralı tercihi Pegasus’un internet sitesi üzerinden biletlerini inceleyebilir, bilet sayın alma işlemini rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz.

  • Pegasus’un internet adresi flypgs.com.tr üzerinden bilet satın alma işlemi dışında iletişim formunu da doldurarak öneri, şikayet ya da taleplerinizi iletebilirsiniz. Talep oluşturarak Pegasus formunu doldurmanız mümkündür. Bize Yazın bölümü için TIKLAYINIZ!

  • Pegasus internet sitesi üzerinden şehirlere ve ülkelere uçak bileti arayabilirsiniz. Ayrıca şehir rehberleri ile merak ettiğiniz şehirler hakkında bilgilere ulaşabilirsiniz.

  • Pegasus internet sitesinde havalimanları hakkında bilgi alabilir, bu havalimanlarına düzenlenen uçuşları listeleyebilirsiniz.

  • Kampanya ve hizmetlerden haberdar olabilirsiniz.

Pegasus BolBol

Pegasus BolBol, cep telefonu numaranızla kayıt olarak her uçuşunuzda BolPuan biriktirdiğiniz bir Pegasus uçuş programıdır. BolBol Uçuş Programı’na ücretsiz üye olarak en uygun fiyatlarla bilet satın alma işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Puanlarınız biriktikçe ücretsiz bilet kazanma şansınız artar.

Pegasus Blog, Sosyal Medya Bilgileri ve Mobil Uygulama

  • Pegasus seyahat önerileri için oluşturduğu blog sayfasıyla seyahatlerinizi planlamada yardımcı olacak öneriler sunuyor. blog.flypgs.com adresinden ulaşabilirsiniz.

  • Pegasus’u Instagram ve YouTube üzerinden pegasusairlines, Facebook üzerinden PegasusHavayollari ve Twitter üzerinden ucurbenipegasus kullanıcı adıyla arayabilirsiniz.

  • App Store ve Google Play Store’da Pegasus Hava Yolları’nın mobil uygulamasını ücretsiz indirebilir, bilet satın alma ve iptal işlemlerinizi gerçekleştirebilir, uçuş bilgilerine dair detaylara daha hızlı ulaşabilirsiniz.
    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yanlışın böylesi çok az yaşanır: İspanya'ya diye yola çıktı... Yanlışın böylesi çok az yaşanır: İspanya'ya diye yola çıktı...
İşte Hitler'in kayıp denizaltısı! Bakın hangi ilimizdeİşte Hitler'in kayıp denizaltısı! Bakın hangi ilimizde
Market zincirlerinden ucuz tablet yarışı!Market zincirlerinden ucuz tablet yarışı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Kartal'da feci kaza! İki kişinin ayakları koptu
Kartal'da feci kaza! İki kişinin ayakları koptu
Polis camı kırıp çıkarttı, sedyede esnemeye devam etti
Polis camı kırıp çıkarttı, sedyede esnemeye devam etti
Demet Özdemir İtalya'yı salladı
Demet Özdemir İtalya'yı salladı
4 milyon kişinin borçlarına yapılandırma müjdesi
4 milyon kişinin borçlarına yapılandırma müjdesi
Meteoroloji saat vererek uyardı: Sel ve doluya karşı dikkat!
Meteoroloji saat vererek uyardı: Sel ve doluya karşı dikkat!
Bugün başlıyor, hafta boyunca sürecek!
Bugün başlıyor, hafta boyunca sürecek!
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Hortum felaketinde kayboldu! 632 gündür izine ulaşılamıyor
Hortum felaketinde kayboldu! 632 gündür izine ulaşılamıyor
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Bankadan çektiği parayı görünce dondu kaldı
Bankadan çektiği parayı görünce dondu kaldı
İşte MasterChef karakuş tatlısı tarifi...
İşte MasterChef karakuş tatlısı tarifi...
Kan donduran kaza! Boğazına bariyer saplandı, kafası koptu
Kan donduran kaza! Boğazına bariyer saplandı, kafası koptu
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hırsızlığın böylesi! Cep telefonunu çalarken dağıttığı reyonu topladı
Hırsızlığın böylesi! Telefonu çalarken dağıttığı reyonu topladı
Bit şampuanı yüzünde üçüncü derece yanık oluşturdu
Bit şampuanı nedeniyle 3. derece yanık oluştu!
Hitler'in kayıp denizaltısı Karasu'da 'hayalet ağlar'a tutunuyor!
İşte Hitler'in kayıp denizaltısı! Bakın hangi ilimizde
Defacto müşteri hizmetleri, çağrı merkezi, adres bilgileri
Defacto çağrı merkezine nasıl erişilir?
N11 iletişim bilgileri, çağrı merkezi, sipariş takip hattı
N11 çağrı merkezine nasıl ulaşılır?
Patara Anti Kenti'nde heyecanlandıran keşif! 2 bin yıllık sumak bulundu
'Başka örneği yok!' Patara'da heyecanlandıran keşif
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.