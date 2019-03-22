KADIN

Pelvik konjesyon sendromu hakkında 5 önemli bilgi

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | 22.03.2019 15:49 | Son Güncelleme

Pelvik Konjesyon Sendromu (PKS), sıklıkla doğurganlık çağındaki kadınlarda görülen, karnın alt kısmında ve kasıklarda bulunan toplardamarlardaki genişlemeler ve akım bozuklukları ile seyreden bir hastalık. Kadınların gizli hastalığı olarak adlandırılan PKS'ye karşı uzmanlar uyarıyor.

Pelvik konjesyon sendromu hakkında 5 önemli bilgi

Kadınların gizli hastalığı olarak adlandırılan PKS ile ilgili Acıbadem Fulya Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Cem Arıtürk şunların altını çiziyor: “Yeni yeni tanınır hale gelip ilk planda akla gelen bir hastalık olmadığı ve konu ile ilgili yeterli deneyim sahibi bir hekime ulaşması zaman aldığı için PKS hastaları sıklıkla şikayetleri ile yaşamaya devam ederler.”

Toplumda oldukça sık karşılaşılan ve fark edilmesi güç olan bu hastalık ile ilgili 5 önemli bilgi!

PKS HASTALARINDA İLK VE TEMEL ŞİKAYET AĞRIDIR

PKS hastalarında genelde nedeni başka sebeplerle açıklanamayan, adet döneminden etkilenmeyen, cinsel ilişki ile şiddetlenebilen alt karın ve kasık ağrısı mevcuttur. Ağrı ile birlikte kasıklarda ve karnın alt kısımlarında dolgunluk hissi de bulunmaktadır. Bu hastalığa yakalanan kadınlarda, adet dönemi ağrıları, beklenenden ve normalden daha şiddetli olabilir. Hastaların bir kısmında genital bölgede, kasıklarda, uylukların iç yanında ve kasıklardan kalçalara doğru oluşan varisleşmiş damarlar dikkati çeker.Hastaların büyük bölümünde gebelik döneminde ortaya çıkmış varisler bulunmaktadır. Sık idrara çıkma, makat bölgesinde dolgunluk, idrarda kan görülmesi görülebilecek diğer şikayetlerdendir.

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PKS, SIKLIKLA DİĞER HASTALIKLARLA KARIŞTIRILABİLİR

Özellikle ağrı dışında belirtisi olmayan PKS hastalarında, kasık ve alt karın ağrısı yaratacak tüm hastalıklar akla gelebilmektedir. Jinekolojik, ürolojik nedenler başta olmak üzere nörolojik bazı hastalıklar, mide bağırsak sistemine ait sorunlar ve kas iskelet sistemi hastalıkları da PKS ile karışabilecek şikayetlere sebep olabilmektedir. Endometriozis, kronik pelvik inflamatuar hastalık, kronik veya sık tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları, irritabl bağırsak hastalığı, divertikülit gibi hastalıklar ayırıcı tanıda ilk başta düşünülmesi gereken hastalıklardandır.

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PKS TANISI İÇİN DOPPLER ULTRASONOGRAFİ YETERLİDİR

Toplardamar hastalıklarının tamamında, deneyimli hekimler tarafından yapılan doppler ultrasonografi, ilgili toplardamarların akım ve yapısında meydana gelen değişiklikleri göstermek için yeterlidir. Karnın alt kısmındaki ve kasık bölgesindeki toplardamarların doppler ultrasonografi ile incelenmesi PKS hastalığı hakkında bilgi verir. Bazı durumlarda ilaçlı görüntüleme yöntemleri (damarların direkt anjiografi ile incelenmesi, ilaçlı tomografi veya ilaçlı MR) ile ileri incelemeler yapmak gerekebilmektedir.

PKS, KESİN TEDAVİSİ OLAN BİR HASTALIKTIR

Doppler ultrasonografi veya ileri görüntüleme yöntemlerinde saptanan bulgularla birlikte hastaların şikayetlerine göre tedavi yöntemine karar vermek gerekir. Hastalarda medikal tedavi yönteminden, açık cerrahiye uzanan geniş bir spektrumda tedavi seçeneklerinden uygun olanını uygulamak gerekmektedir. İlaç tedavisi ve pelvik taban egzersizleri ağrıyı azaltıp ilerlemeyi yavaşlatabilen bir tedavi yöntemidir. Günümüzde sorunlu damarların anjiografik yöntemler ve özel cihazlar ile kapatılması en sık kullanılan, kolay ve sorunsuz bir tedavi yöntemidir.

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PKS'NİN ANJİOGRAFİK YOLLARLA TEDAVİSİ GEBE KALMA İHTİMALİNİ DEĞİŞTİRMEZ

Karnın alt kısmındaki ve kasık bölgesindeki toplardamarları anjiografik yöntemlerle kapatılan hastalar, işlemden sonra da gebe kalabilir ve çocuk doğurabilirler. Bu bölgedeki damarların kapatılmış olması gebe kalma ihtimalini azaltmaz.

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Anahtar Kelimeler:
PKS Pelvik Konjesyon Sendromu

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