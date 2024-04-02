Pemfigus hastalığı nedir, neden olur? Pemfigus hastalığı belirtileri ve tedavisi

Pemfigus, deri ve mukozalarda (ağız, burun, boğaz, genital bölgeler vb.) kabarcıklara neden olan bir grup hastalığı içerir. En sık rastlanan 2 türü, pemfigus vulgaris ve pemfigus foliase'dir. Pemfigus vulgaris, ciltte ve mukozalarda büyük kabarcıklara neden olabilirken, pemfigus foliase daha hafif semptomlarla karakterizedir.

Pemfigus hastalığı nedir?

Pemfigus, bağışıklık sisteminin kendi deri hücrelerine saldırması sonucu oluşan nadir bir otoimmün hastalıktır. Bu saldırı deride ve mukozalarda içi sıvı dolu kabarcıkların oluşmasına neden olur. Kabarcıklar kolayca patlayabilir ve açık yaralara dönüşebilir. Pemfigus hastalığı neden olur sorusuna net bir cevap vermek mümkün değildir. Pemfigus hastalığının tam nedeni bilinmemektedir. Bağışıklık sisteminin, derinin yapısını sağlayan proteinlere karşı antikorlar üretmesi sonucu ortaya çıktığı düşünülmektedir. Bu antikorlar, deri hücrelerine saldırır ve kabarcıkların oluşmasına neden olur.

Pemfigus hastalığı belirtileri nelerdir?

Pemfigus hastalığı genellikle vücudun yüzeylerindeki hücreler arasındaki bağları zayıflatarak ciltte ve mukozalarda kabarcıklara yol açar. Bu kabarcıklar genellikle ağrılıdır, enfeksiyon riskini artırabilir ve kişinin yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyebilir. Pemfigus hastalığının belirtileri arasında ağızda, boğazda, burunda ve diğer mukozalarda oluşan acı veren kabarcıklar, ciltteki açık yaralar, tahrişler ve kızarıklıklar bulunabilir. Bu semptomlar, kişinin günlük aktivitelerini ve beslenmesini olumsuz etkileyebilir. Pemfigus hastalığı belirtileri şöyledir:

Deride ve mukozalarda içi sıvı dolu kabarcıklar

Kabarcıkların patlaması ve açık yaralara dönüşmesi

Ağrı, kaşıntı ve yanma hissi

Ateş

Yorgunluk

Kilo kaybı

Pemfigus hastalığı tedavisi nasıl yapılır?

Pemfigus hastalığı tedavisi hastalığın türüne ve şiddetine bağlı olarak değişir. Tedavide genellikle kortikosteroidler, immünosüpresanlar ve diğer ilaçlar kullanılır. Bazı durumlarda plazmaferezi ve intravenöz immünoglobulin tedavisi de uygulanabilir. Pemfigus tedavisi önerileri şunlardır:

Doktorunuzun reçete edeceği ilaçları kullanmak (kortikosteroidler, immünsüpresif ilaçlar, biyolojik immünoterapi)

Pemfigus hastalığının şiddetli vakalarında plazma değişimi veya immünglobulin tedavisi gibi prosedürler uygulanabilir.

Kabarcıkların iyileşmesini hızlandırmak ve enfeksiyon riskini azaltmak için etkilenen bölgelerin düzenli olarak temizlenmesi ve pansuman yapılması önemlidir.

Damar yoluyla sağlıklı donörlerden elde edilen antikorlar verilebilir.

Pemfigus geçer mi sorusuna şu yanıtı verebiliriz:

Pemfigus hastalığının tam anlamıyla geçmesi maalesef pek olası değildir. Kronik bir hastalık olarak kabul edilir ve ömür boyu sürebilir. Ancak tedaviyle kontrol altına alınabilir ve hastalar uzun yıllar boyunca normal bir yaşam sürebilirler. Pemfigus hastalığınız varsa dikkat etmeniz gerekenler şöyle sıralanır:

Doktorunuzun talimatlarına uyun.

Düzenli olarak doktor kontrolünden geçin.

İlaçlarınızı tam olarak reçete edildiği şekilde kullanın.

Sağlıklı beslenin.

Bol bol su için.

Stresinizi yönetin.

Cildinizi güneşten koruyun.

Yaralarınızı temiz ve kuru tutun.

Bu bilgiler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tıbbi bir sorunuz varsa doktorunuza danışmanız önemlidir.





