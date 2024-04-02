HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Pemfigus hastalığı nedir, neden olur? Pemfigus hastalığı belirtileri ve tedavisi

Pemfigus hastalığı nedir, neden olur? Pemfigus hastalığı belirtileri ve tedavisi

Cem Ölmez Cem Ölmez
21.03.2024 15:16
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pemfigus, cilt ve mukozalarda kabarcıklara neden olan nadir bir otoimmün hastalıktır. Bu hastalık, vücudun bağışıklık sisteminin kendi sağlıklı hücrelerini yanlışlıkla hedef alması sonucunda ortaya çıkar. Pemfigus hastalığı, özellikle Orta Doğu, Akdeniz ve Hint alt kıtası gibi belirli bölgelerde daha yaygın olarak görülür, ancak dünya genelinde herkesi etkileyebilir. Peki, Pemfigus hastalığı geçer mi?

Pemfigus hastalığı nedir, neden olur? Pemfigus hastalığı belirtileri ve tedavisi

İçindekiler

  • Pemfigus hastalığı nedir?
  • Pemfigus hastalığı belirtileri nelerdir?
  • Pemfigus hastalığı tedavisi nasıl yapılır?

Pemfigus, deri ve mukozalarda (ağız, burun, boğaz, genital bölgeler vb.) kabarcıklara neden olan bir grup hastalığı içerir. En sık rastlanan 2 türü, pemfigus vulgaris ve pemfigus foliase'dir. Pemfigus vulgaris, ciltte ve mukozalarda büyük kabarcıklara neden olabilirken, pemfigus foliase daha hafif semptomlarla karakterizedir.

Pemfigus hastalığı nedir?

Pemfigus, bağışıklık sisteminin kendi deri hücrelerine saldırması sonucu oluşan nadir bir otoimmün hastalıktır. Bu saldırı deride ve mukozalarda içi sıvı dolu kabarcıkların oluşmasına neden olur. Kabarcıklar kolayca patlayabilir ve açık yaralara dönüşebilir. Pemfigus hastalığı neden olur sorusuna net bir cevap vermek mümkün değildir. Pemfigus hastalığının tam nedeni bilinmemektedir. Bağışıklık sisteminin, derinin yapısını sağlayan proteinlere karşı antikorlar üretmesi sonucu ortaya çıktığı düşünülmektedir. Bu antikorlar, deri hücrelerine saldırır ve kabarcıkların oluşmasına neden olur.

Pemfigus hastalığı belirtileri nelerdir?

Pemfigus hastalığı genellikle vücudun yüzeylerindeki hücreler arasındaki bağları zayıflatarak ciltte ve mukozalarda kabarcıklara yol açar. Bu kabarcıklar genellikle ağrılıdır, enfeksiyon riskini artırabilir ve kişinin yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyebilir. Pemfigus hastalığının belirtileri arasında ağızda, boğazda, burunda ve diğer mukozalarda oluşan acı veren kabarcıklar, ciltteki açık yaralar, tahrişler ve kızarıklıklar bulunabilir. Bu semptomlar, kişinin günlük aktivitelerini ve beslenmesini olumsuz etkileyebilir. Pemfigus hastalığı belirtileri şöyledir:

  • Deride ve mukozalarda içi sıvı dolu kabarcıklar
  • Kabarcıkların patlaması ve açık yaralara dönüşmesi
  • Ağrı, kaşıntı ve yanma hissi
  • Ateş
  • Yorgunluk
  • Kilo kaybı

Pemfigus hastalığı tedavisi nasıl yapılır?

Pemfigus hastalığı tedavisi hastalığın türüne ve şiddetine bağlı olarak değişir. Tedavide genellikle kortikosteroidler, immünosüpresanlar ve diğer ilaçlar kullanılır. Bazı durumlarda plazmaferezi ve intravenöz immünoglobulin tedavisi de uygulanabilir. Pemfigus tedavisi önerileri şunlardır:

  • Doktorunuzun reçete edeceği ilaçları kullanmak (kortikosteroidler, immünsüpresif ilaçlar, biyolojik immünoterapi)
  • Pemfigus hastalığının şiddetli vakalarında plazma değişimi veya immünglobulin tedavisi gibi prosedürler uygulanabilir.
  • Kabarcıkların iyileşmesini hızlandırmak ve enfeksiyon riskini azaltmak için etkilenen bölgelerin düzenli olarak temizlenmesi ve pansuman yapılması önemlidir.
  • Damar yoluyla sağlıklı donörlerden elde edilen antikorlar verilebilir.

Pemfigus geçer mi sorusuna şu yanıtı verebiliriz:

Pemfigus hastalığının tam anlamıyla geçmesi maalesef pek olası değildir. Kronik bir hastalık olarak kabul edilir ve ömür boyu sürebilir. Ancak tedaviyle kontrol altına alınabilir ve hastalar uzun yıllar boyunca normal bir yaşam sürebilirler. Pemfigus hastalığınız varsa dikkat etmeniz gerekenler şöyle sıralanır:

  • Doktorunuzun talimatlarına uyun.
  • Düzenli olarak doktor kontrolünden geçin.
  • İlaçlarınızı tam olarak reçete edildiği şekilde kullanın.
  • Sağlıklı beslenin.
  • Bol bol su için.
  • Stresinizi yönetin.
  • Cildinizi güneşten koruyun.
  • Yaralarınızı temiz ve kuru tutun.

Bu bilgiler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tıbbi bir sorunuz varsa doktorunuza danışmanız önemlidir.

Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da o ilçede seçimi CHP kazanmıştı! İmamoğlu duyurdu: Oylar yeniden sayılacakİstanbul'da o ilçede seçimi CHP kazanmıştı! İmamoğlu duyurdu: Oylar yeniden sayılacak
Balkondan girip cinsel saldırıda bulundu! İfadesi şoke etti: 'Beni periler çağırdı'Balkondan girip cinsel saldırıda bulundu! İfadesi şoke etti: 'Beni periler çağırdı'
Yeniden Refah'tan erken seçim açıklaması! Yeniden Refah'tan erken seçim açıklaması!
Anahtar Kelimeler:
Pemfigus hastalığı
En Çok Okunan Haberler
Fenerbahçe'de tarihi kongre! Ali Koç'tan çok sert sözler

Fenerbahçe'de tarihi kongre! Ali Koç'tan çok sert sözler

İstanbul'da yangın faciası! 29 kişi hayatını kaybetti, işte yangının çıkış nedeni...

İstanbul'da yangın faciası! 29 kişi hayatını kaybetti, işte yangının çıkış nedeni...

Kabine'de revizyon iddiası: 7 Bakan'ın istifasını isteyecek!

Kabine'de revizyon iddiası: 7 Bakan'ın istifasını isteyecek!

Van, DEM'den AK Parti'ye geçmişti! Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama geldi

Van, DEM'den AK Parti'ye geçmişti! Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama geldi

Balkondan girip cinsel saldırıda bulundu! İfadesi şoke etti: 'Beni periler çağırdı'

Balkondan girip cinsel saldırıda bulundu! İfadesi şoke etti: 'Beni periler çağırdı'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Sokak modasının en gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

Sokak modasının en gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Kas ağrılarına son! Çok satan masaj aleti günün fırsat ürünü

Kas ağrılarına son! Çok satan masaj aleti günün fırsat ürünü

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.