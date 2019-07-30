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Pençe Harekatı'nda 4 terörist daha etkisiz hale getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 30.07.2019 14:57 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe Harekâtı kapsamında Irak kuzeyinde düzenlenen hava harekatında 4 PKK'lı teröristin daha etkisiz hala getirildiğini, böylece harekatın başından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısının 76'ya çıktığını açıkladı.

Pençe Harekatı'nda 4 terörist daha etkisiz hale getirildi

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe Harekâtı kapsamında Irak kuzeyinde düzenlenen hava harekatında 4 PKK'lı teröristin daha etkisiz hala getirildiğini, böylece harekatın başından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısının 76'ya çıktığını açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Başarıyla devam eden Pençe Harekâtı kapsamında Irak kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen son hava harekâtında 4 PKK'lı terörist daha etkisiz hala getirildi. Böylece Pençe Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 76 oldu."

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