'Pençe Harekatı'nda çok miktarda mühimmat ele geçirildi

ANKARA, (DHA)- IRAK kuzeyinde yürütülen, 'Pençe Harekâtı' kapsamında 1 mağara ile 5 sığınakta çok miktarda mühimmat, El Yapımı Patlayıcı (EYP) yapımında kullanılan malzemeler ile yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı kapsamında tespit edilen el yapımı 3 katlı ve 5 bölmeli bir mağara ile 5 adet sığınakta yapılan aramalarda çok miktarda mühimmat, EYP yapımında kullanılan malzemeler ve yaşam malzemeleri ele geçirildi" denildi. Bakanlık, ele geçirilen mühimmat ve malzemelerin fotoğraflarını da paylaşttı.

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