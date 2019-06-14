HABER

Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 48'e çıktı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 14.06.2019 12:24 | Son Güncelleme

118 MAĞARA VE SIĞINAK İMHA EDİLDİ Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekâtı'na ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 48'e çıktı (2)

118 MAĞARA VE SIĞINAK İMHA EDİLDİ
Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekâtı'na ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, PKK'nın mağara, sığınak, barınak, mayın ve el yapımı patlayıcılarının tespit edilerek, imha edilmeye devam edildiği belirtilerek şöyle denildi:
"27 Mayıs tarihinde başlayan harekat kapsamında şu ana kadar toplam 48 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. İmha edilen mayın-el yapımı patlayıcı sayısı da 80 oldu. Terör örgütünün kullandığı toplam 118 mağara ve sığınak da içerisindeki mühimmat ve yaşam malzemeleri ile birlikte imha edildi."
Ayrıca sığınaklarda, 12 AK-47 piyade tüfeği, 9 bin 880 AK-47 mühimmatı, 664 BKC mühimmatı, 3 RPG-7 roketatar, 17 RPG-7 roketi, 1 doçka uçaksavar makineli tüfeği, 13 el bombası, 3 ton 250 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan amonyum nitrat ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ile çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildiği bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 48'e çıktı (2)Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 48'e çıktı (2)

Bu teknoloji her iki dünyayı birleştiriyor! Bu teknoloji her iki dünyayı birleştiriyor!
TIR'a çarpan kamyonette sürücü ve eniştesi öldüTIR'a çarpan kamyonette sürücü ve eniştesi öldü
Antalya’da kiralık ev dolandırıcılığıAntalya’da kiralık ev dolandırıcılığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Savaş çanları çalıyor! ABD'den kritik açıklama!

Savaş çanları çalıyor! ABD'den kritik açıklama!

Büşra Pekin geçirdiği zor günleri anlattı

Büşra Pekin geçirdiği zor günleri anlattı

Bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı

Bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi!

Yıldırım: Gece yarısı 5 dakikada karar çıkardılar

Yıldırım: Gece yarısı 5 dakikada karar çıkardılar

Karar verildi! Rus polislere Türkiye izni çıktı!

Karar verildi! Rus polislere Türkiye izni çıktı!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

Esenyurt'ta kötü kokular yayılan daireden vahşet çıktı

İntihar mı, kaza mı? Pencereden düşen engelli kadın hayatını kaybetti

İntihar mı, kaza mı? Engelli kadının şüpheli ölümü

Çok konuşulan tabela değiştirildi

Çok konuşulan tabela değiştirildi

Müşteriye kaba davranan pazarcıya belediyeden şaşırtan ceza

Müşteriye kaba davranan pazarcıya belediyeden şaşırtan ceza

Çorum'da hortum büyük hasar yarattı

Çorum'da hortum! Hasar büyük...

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.