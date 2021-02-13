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Pençe Kartal-2’de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 42’ye yükseldi

13.02.2021 13:57 | Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kartal-2 Harekatı ile bölgede tespit edilen 3 PKK’lı teröristin daha hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini, böylelikle Gara’da etkisiz hale getirilen terörist sayısının 42’ye yükseldiğini bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe Kartal-2 Harekatı ile Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde bulunan teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kartal-2 Harekatı ile bölgede tespit edilen 3 PKK’lı teröristin daha hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini, böylelikle Gara’da etkisiz hale getirilen terörist sayısının 42’ye yükseldiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe Kartal-2 Harekatı ile Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde bulunan teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Bölgede tespit edilen 3 PKK’lı terörist daha hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Gara’da etkisiz hale getirilen terörist sayısı 42’ye yükseldi" denildi.

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