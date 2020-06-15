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Pençe-Kartal Operasyonu'nda son durum (Operasyonda son dakika gelişmeleri)

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2020 08:44 | Son Güncelleme

Irak’ın kuzeyinde teröristlere ait hedeflere düzenlenen Pençe-Kartal Operasyonu'yla ilgili son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Operasyon başarıyla sürerken şu ana kadar 81 hedef imha edildi. Öte yandan Milli Savunma Bakanı Akar da katılan pilotlarla telsizden görüşerek harekatın başarıyla tamamlanmasından dolayı tebrik etti.

Pençe-Kartal Operasyonu'nda son durum (Operasyonda son dakika gelişmeleri)

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşin Basyan ve Hakurk'taki terör yuvalarına hava harekatı düzenlendiğini bildirdi. Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK Komuta Kademesi, Pençe-Kartal Operasyonunu Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi'nden sevk ve idare etti. MSB'den yapılan son dakika açıklamasında, 'Pençe-Kartal Operasyonu ile teröristlere ait barınak, sığınak ve mağaralardan oluşan 81 hedef imha edilmiştir.' denildi.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Pençe-Kartal Operasyonu ile ülkemizi, milletimizi ve hudut güvenliğimizi tehdit eden teröristlere ait barınak, sığınak ve mağaralardan oluşan 81 hedef imha edilmiştir. Uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir.

Bu harekâtta azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak terör örgütünün anılan bölgelerdeki varlığına ağır bir darbe indirilmiştir. Harekâtın planlama ve icrasında sivil halkın can ve mal güvenliği ile çevrenin korunması konusunda azami hassasiyet gösterilmiştir.

Türk Silahlı Kuvvetleri geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir."

İHA'LAR VE HİK'LER VE TANKER UÇAKLARI DA KATILDI

Pençe-Kartal Operasyonu'na, yurt genelindeki muharip üslerden kalkan savaş uçaklarının yanı sıra, İHA’lar, HİK ile tanker uçakları da katıldı.

BAKAN AKAR'DAN TEBRİK

Milli Savunma Bakanı Akar, Pençe-Kartal Operasyonu'na katılan pilotlarla telsizden görüşerek harekatın başarıyla tamamlanmasından dolayı tebrik etti.

Akar, "Terör yuvaları yerle bir edildi. Ülkemize, milletimize, üs bölgelerimize saldırı planlayan terör yuvaları, teröristlerin başlarına yıkıldı." dedi.

Ayrıntılar geliyor...

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