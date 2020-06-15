Pençe-Kartal Operasyonu'nda son durum (Operasyonda son dakika gelişmeleri)

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşin Basyan ve Hakurk'taki terör yuvalarına hava harekatı düzenlendiğini bildirdi. Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK Komuta Kademesi, Pençe-Kartal Operasyonunu Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi'nden sevk ve idare etti. MSB'den yapılan son dakika açıklamasında, 'Pençe-Kartal Operasyonu ile teröristlere ait barınak, sığınak ve mağaralardan oluşan 81 hedef imha edilmiştir.' denildi.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Pençe-Kartal Operasyonu ile ülkemizi, milletimizi ve hudut güvenliğimizi tehdit eden teröristlere ait barınak, sığınak ve mağaralardan oluşan 81 hedef imha edilmiştir. Uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir.

Bu harekâtta azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak terör örgütünün anılan bölgelerdeki varlığına ağır bir darbe indirilmiştir. Harekâtın planlama ve icrasında sivil halkın can ve mal güvenliği ile çevrenin korunması konusunda azami hassasiyet gösterilmiştir.