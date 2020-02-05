Pencereden sarkan çocuğu kurtarmıştı... Samsun'un kahraman kuryesine tebrik yağıyor

Komşuların haber vermesi üzerine dışarı çıkan anne Çiğdem Aygün de, çocuğunu kanlar içerisinde görünce büyük üzüntü yaşadı. Yaralı Eymen Aygün, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay anı ise bir apartmanın güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Küçük çocuk, yaklaşık 10 günlük tedavisinin ardından sağlığına kavuşarak, taburcu edildi. Aygün ailesi, çocuklarının hayatını kurtaran kurye Metin Duman'ı telefonla arayarak teşekkür etti.

TEBRİK MESAJLARI ALIYOR

Kentte kuryelik yapan 2 çocuk babası Metin Duman, olay sonrasında yakınları tarafından tebrik telefonları aldı. Sosyal medya üzerinden Türkiye'nin dört bir yanından da mesajlar alan Duman'a artık kendisini tanıyan müşterileri ve arkadaşların yanı sıra kent sakinleri de 'kahraman' lakabıyla sesleniyor.

'ÇOK GURURLUYUM'

Malzeme taşıdığı yerlerde bazı vatandaşların kendisini tanıyıp fotoğraf çektirdiklerini söyleyen Duman, o anları anlattı. Kendisinin 'kahraman' olarak anılmasının gurur verici olduğunu söyleyen Duman, "O anda çocuğu pencereden düşmek üzere olduğunu görünce cesaretimi toplayıp direğe tırmanıp çocuğu kurtardım. O günden sonra artık arkadaşlarım tanıdıklarım bana 'Kahraman' diye seslenmeye başladı. Sosyal medyadan mesajlar geldi. Hiç tanımadığım insanlar beni tebrik ettiler. Çok gururlanıyorum. 'Kahraman' olarak tanıyan çok insan oldu beni. Çocuğun ailesi telefonla arayıp teşekkür etti ancak görüşemedik. Çocukları görmek çok isterim. Sağlığına kavuştu çok mutlu oldum. Benimde iki tane çocuğum var Allah kimsenin başına vermesin" dedi.