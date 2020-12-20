Pendik Belediyesi ile İBB arasında gerginlik! Konteyner tuvaletler kaldırıldı

Bir vatandaş, "Büyükşehir Belediyesi bizi çok mağdur etti. İşe gidip gelirken, iş dönüşünde pazara giderken kullanıyorduk. Çok güzel bir iş yaptı Pendik Belediyesi buraya. Ama şu anda bunu kaldırıyorlar. Niye kaldırdıklarını anlamış değilim. Konteyneri genel anlamda ihtiyaç olduğu için istemiştik. 1993'ten beri burada oturuyoruz. Bu adamlar işe giderken, iş dönüşü kahvelere dadanıyor. Kahveci sokmuyor kahvelere tuvalet ihtiyacından dolayı." dedi.

"BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN MÜSAADE ALINMASI GEREKİYOR"

İBB'de yol bakım görevlisi olarak çalışan Temel Öner ise "Burası Büyükşehir Belediyesi'ne ait ana arter. Burada yapılan her şey için Büyükşehir Belediyesi'nden müsaade alınması gerekiyor. Ancak Pendik Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi ile yazışmadan bu tuvaleti ana arterin üzerine koymuş. Var olan esnafın tamamı bundan rahatsız. Ne kanuna ne usule uygun bir davranış. Eğer böyle bir şey varsa İBB yönetimiyle gerekli görüşmeler yapılır. Ona göre uygun görülürse konulur, bu durumu yaşamayız. Biz gerekli uygulamayı yaptık. Kaldırdık tuvaleti ama Pendik ilçe belediyesi yolu kesmiş, çıkışımıza engel oluyor" diye konuştu.

(DHA)

