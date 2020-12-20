HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Pendik Belediyesi ile İBB arasında gerginlik! Konteyner tuvaletler kaldırıldı

Pendik Belediyesi ile İBB arasında gerginlik! Konteyner tuvaletler kaldırıldı

20.12.2020 15:45 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Pendik Belediyesi ile İBB arasında gerginlik! Konteyner tuvaletler kaldırıldı

Pendik'te dün ilçe belediyesinin cadde üzerine koyduğu konteyner tuvalet, bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kaldırıldı. Pendik Belediyesi ise, TIR'a yüklenen tuvaletin götürülmemesi için çöp kamyonlarıyla yolu kapattı.

Olay Pendik Üst Kaynarca Tevfik İleri Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre vatandaşların talepleri üzerine Pendik Belediyesi tarafından dün cadde kenarına konteyner tuvalet konuldu.

İBB KALDIRMAK İSTEDİ

Bugün caddeye gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise idarelerinde olan caddede yapılan işlemler için kendilerinden izin alınmadığını söyleyerek konteyner tuvaleti kaldırmak istedi.

PENDİK BELEDİYESİ YOLU KAPATTI

TIR'a yüklenen konteynerin götürülmesini istemeyen Pendik Belediyesi ise çöp kamyonlarıyla yolu kapattı. Bir süre sonra Pendik Belediyesi yetkilileri yolu açtı ve TIR'a yüklenen konteyner Pendik AKOM alanına götürüldü.

Pendik Belediyesi ile İBB arasında gerginlik! Konteyner tuvaletler kaldırıldı

"KONTEYNERİ GENEL ANLAMDA İHTİYAÇ OLDUĞU İÇİN İSTEMİŞTİK"

Bir vatandaş, "Büyükşehir Belediyesi bizi çok mağdur etti. İşe gidip gelirken, iş dönüşünde pazara giderken kullanıyorduk. Çok güzel bir iş yaptı Pendik Belediyesi buraya. Ama şu anda bunu kaldırıyorlar. Niye kaldırdıklarını anlamış değilim. Konteyneri genel anlamda ihtiyaç olduğu için istemiştik. 1993'ten beri burada oturuyoruz. Bu adamlar işe giderken, iş dönüşü kahvelere dadanıyor. Kahveci sokmuyor kahvelere tuvalet ihtiyacından dolayı." dedi.

1

"BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN MÜSAADE ALINMASI GEREKİYOR"

İBB'de yol bakım görevlisi olarak çalışan Temel Öner ise "Burası Büyükşehir Belediyesi'ne ait ana arter. Burada yapılan her şey için Büyükşehir Belediyesi'nden müsaade alınması gerekiyor. Ancak Pendik Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi ile yazışmadan bu tuvaleti ana arterin üzerine koymuş. Var olan esnafın tamamı bundan rahatsız. Ne kanuna ne usule uygun bir davranış. Eğer böyle bir şey varsa İBB yönetimiyle gerekli görüşmeler yapılır. Ona göre uygun görülürse konulur, bu durumu yaşamayız. Biz gerekli uygulamayı yaptık. Kaldırdık tuvaleti ama Pendik ilçe belediyesi yolu kesmiş, çıkışımıza engel oluyor" diye konuştu.

2

3

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER22 yaş küçük sevgilisine aşkını haykırdı!22 yaş küçük sevgilisine aşkını haykırdı!
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi turistlere kaldı!Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi turistlere kaldı!
Çekiliş sonuçları belli oldu! İşte devreden büyük ikramiye!Çekiliş sonuçları belli oldu! İşte devreden büyük ikramiye!

En Çok Okunan Haberler

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Öcalan için 'sayın' deyince ortalık karıştı

Öcalan için 'sayın' deyince ortalık karıştı

Tüm tabelalar değişti! Gören bir daha bakıyor

Tüm tabelalar değişti! Gören bir daha bakıyor

Van'da 4.4 büyüklüğünde deprem!

Van'da 4.4 büyüklüğünde deprem!

'Kara Hamit' sorusu olay oldu! Jokere güvenince...

'Kara Hamit' sorusu olay oldu! Jokere güvenince...

İbo Show'a katıldı, yorum yağdı! 'Doğallık gitmiş'

İbo Show'a katıldı, yorum yağdı! 'Doğallık gitmiş'

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

ABD’de koronavirüs aşısı olan hemşire kamera önünde bayıldı

ABD’de koronavirüs aşısı olan hemşire kamera önünde bayıldı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Osman Kavala hakkında mahkemeden flaş karar

Osman Kavala hakkında mahkemeden flaş karar

İran yer altına nükleer tesis inşa ediyor iddiası

İran yer altına nükleer tesis inşa ediyor iddiası

Kayıp Gülsüm ninenin 'cinayet' davasında 'yasak aşk' itirafı

Kayıp Gülsüm ninenin 'cinayet' davasında 'yasak aşk' itirafı

Diğer Haberler

Atatürk büstünü yerinden söküp çöp kutusuna attı

Akılalmaz sözler! 'Maske takmak Allah'a şirktir'

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi turistlere kaldı!

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi turistlere kaldı!

Gümüşhane’de ambulans kaza yaptı: 2 sağlıkçı yaralandı

Ambulans kaza yaptı: 2 sağlıkçı yaralandı

Fatih Altaylı'dan olay yaratan iddia! Pek çok kişiye el altından koronavirüs aşısı yapılıyor

Olay iddia! Pek çok kişiye el altından korona aşısı yapılıyor

AK Parti Milletvekili Sermin Balık’ın Covid-19 testi pozitif çıktı

AK Parti'li milletvekili koronavirüse yakalandı

Şırnak'ta caddeleri köpüklü suyla yıkadılar

Şırnak'ta caddeleri köpüklü suyla yıkadılar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.