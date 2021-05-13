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  4. Pendik Belediyesi'nden çocuklara vosvoslu, maskotlu bayram sürprizi

Pendik Belediyesi'nden çocuklara vosvoslu, maskotlu bayram sürprizi

13.05.2021 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pendik Belediyesi, tam kapanma nedeniyle bayramı evlerinde geçiren çocuklara sürpriz yaptı. Sevimli maskotlar, vosvoslarla dolaşarak çocuklara şeker ve balon dağıttı.

Pendik Belediyesi, tam kapanma nedeniyle Ramazan Bayramı’nda evlerinden çıkamayan çocuklar için bayram tadında bir sürpriz hazırladı.

ÇOCUKLARA UNUTULMAYACAK ANLAR YAŞATTILAR

Bayram boyunca sürecek olan sürpriz etkinlik kapsamında sevimli maskotlar, vosvoslarla sokak sokak dolaştı. Çocuklara bayram şekeri ve balon dağıtan maskotlar, çocuklara unutulmayacak anlar yaşattı. Çocuklar için hazırlanan rengarenk bayram kutlaması drone ile havadan görüntülendi.

Bayram şekerini alan çocuklardan Ahmet Esen, “Pendik Belediyesi buraya geldi. Bizlere şarkı çalıp, şeker dağıtıyor. Çok mutlu olduk. Teşekkür ederiz. Bayramımızı kutlayan herkesin bayramı kutlu olsun” dedi.

(İHA)

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Ramazan Bayramı Pendik

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