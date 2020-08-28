Pendik'te 3 kişiyi öldüren sanık kendini böyle savundu: Unutkanlık hastalığım var

Hayatını kaybeden Ahmet Yılmaz’ın eşi söz alarak, “Olay günü evde uyuyorduk. Sabahın erken saatleriydi. Silah sesleri geldi. Eşim dairenin kapısını açtı. Kapıyı açar açmaz kapının önünde bulunan sanık elinde tüfekle önce eşime ateş etti. Şahıs ateş etmeye devam edince ben çocuklarımı alarak çocuk odasına girdim. Kapıyı kilitledim. Aradan bir süre geçtikten sonra silah sesi kesilince eşimin yanına gitmek istedim. Ancak çocuklarım ağlayarak çıkmama izin vermedi. Biz odadayken sanığın kendi kendine, ‘Rabia bize büyü yaptı, bizi ayırdı’ şeklinde sözler söylediğini duydum” dedi.

Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkeme sinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ahmet Önal cezaevinden getirilirken, müştekiler ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmada savunma yapan sanık Ahmet Önal, “Benim unutkanlık hastalığım vardır. Bu hastalıkla ilgili tedavi görmüştüm. Olayla ilgili ayrıntıları şu anda hatırlamıyorum” dedi.

'KANLAR İÇİNDE GÖRDÜM'

Müştekilerden Nurcan Yılmaz, “Ölen Orhan Yılmaz’ın eşiyim. Sabah uyuyordum. Silah sesiyle uyandım. Eşimin vurulma anını görmedim ancak uyanır uyanmaz merdiven koştuğumda eşimin merdiven boşluğunda kanlar içerisinde yattığını gördüm. Daha sonra markete indiğimde kızım Rabia’nın da vurulmuş olduğunu gördüm” diye konuştu.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Nevşehir Devlet Hastanesine yazı yazılarak sanığın akıl ve ruh sağlığı ile ilgili tedavi görüp görmediğinin sorulmasına, tedavi görmüşse buna ilişkin tüm evrak ve raporların istenmesine karar verdi. Raporların tamamlanması halinde ise sanığın akıl sağlığının tespiti için Adli Tıp Kurumu’na sevkinin sağlanmasına hükmetti. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ahmet Önal’ın 16 Kasım 2019 tarihinde Pendik Güllübağlar Mahallesi Tandoğan Caddesi’ndeki bir marketin önüne geldiği, arabada bulunan tabancayı beline takarak, av tüfeğini de eline alarak hızlı bir şekilde markete girdiği anlatıldı. Markette kasa işleriyle ilgilenen Rabia Yılmaz’ı av tüfeği ile ateş ederek öldürdüğü, daha sonra binanın en üst katına çıkan Önal’ın amca Ahmet Yılmaz’ı tüfekle vurarak öldürdüğü, bunun üzerine dışarıya çıkan alt kattaki baba Orhan Yılmaz’a da ateş açarak öldürdüğü belirtildi.