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  4. Pendik'te akıllara durgunluk veren hırsızlık! Önce simit yiyip, sonra televizyonu ve yiyecekleri çalmış

Pendik'te akıllara durgunluk veren hırsızlık! Önce simit yiyip, sonra televizyonu ve yiyecekleri çalmış

26.10.2021 18:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pendik’te bir çay ocağına giren hırsız, çay ocağında duvara monteli televizyon ile içeride bulunan yiyecek ve içecekleri çaldı. Şahıs, çaldığı eşyalarla birlikte çay ocağından ayrılmadan önce çay ocağında simit yiyip karnını doyurdu. Şahsın koltuk altına koyduğu televizyon ve poşete doldurduğu yiyeceklerle beraber çay ocağından kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay geçtiğimiz ay Pendik Dolayoba Mahallesi'nde bir çay ocağında yaşandı.

SİMİT YİYİP, KOLA İÇMİŞ

İddiaya göre gece saatlerinde çay ocağına gelen hırsız, anahtar kilidini kırarak içeri girdi. Hırsız, çay ocağında gezinirken gözüne ilk olarak televizyonu kestirdi. Televizyonu monte edildiği duvardan söküp çalan hırsız, çay ocağında bulunan çay, kek gibi yiyecekleri ve müzik kutusunu bir çöp poşetine doldurdu. Hırsız, çay ocağından bulunan simit ve kola ile karnını doyurmayı da ihmal etmedi. Hırsız daha sonra bir koltuk altına çaldığı televizyon, diğer eline çaldığı yiyeceklerin olduğu poşeti alarak çay ocağından kaçtı. Çay ocağı sahibi Erkan Lermioğlu, komşu esnafın kendisini aramasıyla hırsızlık mağduru olduğunu fark etti.

DÜKKANA GİRİNCE BÜYÜK ŞOK YAŞADI

Hırsızlığın yaşandığı çay ocağının sahibi Erkan Lermioğlu, "Sabah 09.30 sıralarında esnaf ağabeyimiz aradı, dükkan açık mı diye sordu. Dükkan kapalı deyince de kapının açık olduğunu söyledi. Geldiğimde gördüm ki kapım açık kilidim kırık. İçeri girince gördüm ki televizyonu, müzik kutusunu almışlar, kek bisküvi de almışlar. Kardeşin karnı açtı herhalde simit yemiş, kola içmiş. Dükkanın faturalarına kadar almış. Artık ne yapacaksa. Borcum yok ki ödesin. Kapıda kasıntı var kilitte de zorlanma var" dedi.

HIRSIZIN KAÇMA ANI KAMERADA

Çay ocağına giren hırsızın, çaldığı televizyonu bir koltuk altına, poşeti de bir eline alıp çay ocağından kaçtığı anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

(İHA)

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