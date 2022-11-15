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Pendik'te kazı sırasında insan kemikleri bulundu, yol trafiğe kapatıldı!

15.11.2022 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pendik'te yapılan kanal çalışması sırasında insan kemikleri bulundu. Kemikler, polis ekipleri tarafından olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, görgü tanığı Musa Beyazıt, yaşananları anlattı. Beyazıt, ''İSKİ ekipleri kazı çalışmaları sırasında insan kemikleri buldu. Bizde polise haber verdik. Ekipler gelip inceleme yaptı. Muhtemelen eski kemikler. Buranın yapılışı bayağı eski. Yeni olmadıkları belli'' ifadelerini kullandı.

Pendik'te kazı sırasında insan kemikleri bulundu, yol trafiğe kapatıldı!

Pendik, Kaynarca Mahallesi, Eser Sokak'ta saat 11.00 sıralarında İSKİ ekipleri kepçeyle yolda kanal açma çalışması yaparken, insan kemikleri gören işçiler durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, sokağın giriş ve çıkışına şerit çekerek kazı alanında inceleme yaptı. Ekipler de insan kemiklerine rastladı. Olay yerindeki incelemelerin ardından kemikler, ekipler tarafından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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"MUHTEMELEN ESKİ KEMİKLER"

Görgü tanığı Musa Beyazıt, "İSKİ ekipleri kazı çalışmaları sırasında insan kemikleri buldu. Bizde polise haber verdik. Ekipler gelip inceleme yaptı. Kemikler Adli Tıp'a gidecek büyük ihtimalle. Muhtemelen eski kemikler. Buranın yapılışı bayağı eski. Yeni olmadıkları belli. Yol trafiğe kapatıldı" dedi.

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“YAKINLARDA ESKİ BİR RUM MEZARLIĞI VAR”

Olayın olduğu bölgede oturan Umut Yavuz da, “Zaten bu yakınlarda eski bir Rum mezarlığı var. Herhalde eskiden buralarda bir mezarlık falan olduysa yeni çıkmış olabilir diye düşünüyorum. Yan tarafımızdan da kapalı, oradan eski kalıntılar çıkmıştı" dedi.

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(DHA/İHA)

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