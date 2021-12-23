Pendik’te sağlık ekibinin zor anları! Emniyet şeridini kullanan araçlar ambulansa izin vermedi

Anadolu Otoyolu Pendik mevkiinde geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde yaşanan olayda, yoğun trafikten kaçmak isteyen sürücülerin emniyet şeridini kullanmasıyla emniyet şeridi de trafik akışına kapandı.

EMNİYET ŞERİDİNDE TRAFİK OLUŞTU

Seyir halinde olan bir ambulans sürücüsü, yoğun trafikten kaçmak için emniyet şeridine girse de ilerleyemedi. Emniyet şeridini kullanan otomobil sürücüleri nedeniyle ambulans yolda ilerleyemedi. Ambulans sürücüsünün korna ve siren çalmasına rağmen önde ekleyen araçlar emniyet şeridini boşaltmadı.

SAĞLIK EKİBİ ZOR ANLAR YAŞADI

İlerlemeye çalışan ambulanstaki sağlık ekibi, emniyet şeridini kullanan şoförler yüzünden zor anlar yaşadı.

O anlar, ambulans şoförünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

(İHA)

